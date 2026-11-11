Джъстин Тимбърлейк най-накрая разкри истината за хита, който всички смятаха за „диси“ към Бритни Спиърс

Развлечения

Джъстин Тимбърлейк реши да сложи край на митовете, които обгръщат една от най-популярните му композиции. В интервю за Complex, публикувано на 5 ноември, 45-годишният изпълнител се обърна към слуховете около хита „What Goes Around...Comes Around“ от 2006 г. и категорично заяви, че текстът на песента не е вдъхновен от неговата минала връзка с Бритни Спиърс.

Певецът разкри, че вдъхновението всъщност е дошло от разговор с приятел, който по това време е преминавал през много тежка раздяла. Когато приятелят му е споделил подробностите за случилото се, Тимбърлейк е попитал дали може да използва тази история за нова песен. Вдъхновението е дошло светкавично след един конкретен коментар на приятеля му: „Да, съсипи тази кучка, всичко се връща“. След тези думи Джъстин просто е благодарил, затворил телефона и вече е имал цялата концепция в главата си.

Бърз старт и топ позиции

„What Goes Around...Comes Around“ се оказа първата песен, която изпълнителят написва за втория си самостоятелен албум FutureSex/LoveSounds, издаден през 2006 г. Тимбърлейк спомня, че процесът по създаването на композицията е бил изключително бърз и естествен. Той е влязъл в студиото и е написал песента за точно 20 минути, като описва усещането, че всичко се е получило само по себе си.

След създаването на музикалното парче е последовало снимането на видеоклип, който е бил с продължителност 10 минути. Според певеца всичко просто си е дошло на мястото. Тимбърлейк дори определя тази песен като една от двете най-добри в цялата му кариера. Успехът е бил неоспорим – третият сингъл от албума успява да достигне първото място в класацията Billboard Hot 100 през март 2007 г.

Защо всички мислеха, че е за Бритни?

Причината феновете и медиите да свързват песента с Бритни Спиърс е дълбоко забита в историята на една от най-обсъжданите двойки в музикалната индустрия в началото на 2000-те години. Двамата се разделят през 2002 г., което създава идеална почва за спекулации при всяко ново издание на Тимбърлейк.

Още след раздялата им Джъстин пуска песента „Cry Me a River“, която масово е била възприета като послание към бившата му приятелка. Ситуацията е била допълнително подхранена от видеоклипа към нея, в който участва жена, която силно наподобява Бритни. По това време, през 2002 г., Тимбърлейк е избягвал да потвърди дали песента е посветена на конкретен човек, като е заявил пред MTV News само, че някои текстове от албума му са помогнали да се справи с лични преживявания.

Поради тези предходни събития, „What Goes Around...Comes Around“ е била видяна от публиката като своеобразно продължение на историята – песен, която говори за предателство, разбито доверие и неизбежното възмездие, което идва след тях.

Новите откровения и настоящето

Интересът към тези стари истории се раздухна отново през 2023 г., когато Бритни Спиърс публикува мемоарите си „The Woman in Me“. В книгата тя се връща към тригодишната си връзка с Тимбърлейк и признава, че по това време е имала интимна връзка с хореографа Уейд Робсън. В същото време певицата обвинява бившия си партньор в изневяра, което отново насочи вниманието на обществото към песните, свързани с техния разрив.

Докато миналото продължава да бъде обект на дискусии, настоящата реалност на Джъстин Тимбърлейк е далеч от тогавашните драми. От 2012 г. той е женен за актрисата Джесика Бийл. Двойката има двама синове – Сайлъс, който е на 11 години, и Финиъс, на 6.