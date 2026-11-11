Дара буквално чупи интернет с новото си парче

Развлечения

Новото парче на Дара, Bad Idea, продължава да чупи рекорди в мрежата. Само за няколко дни видеото е събрало половин милион гледания и продължава да присъства на челно място в класации, а последното ѝ участие в София е събрало на едно място хиляди души.

Певицата сподели бекстейдж кадри, с които поздрави екипа си за това, че са следвали нейните идеи. Дара не скри, че е изключително благодарна за цялата любов, която получава за клипа, и добави с доза ирония, че е било „лоша идея“ да не заснемат това видео.