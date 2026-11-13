Джулиана Гани е пак влюбена, но новата ѝ любов остава мистерия

Развлечения

Джулиана Гани отново е на крилете на любовта. Плеймейтката призна, че е влюбена в нов мъж, но за момента предпочита да го запази в тайна. Тя обеща да сподели повече, ако нещата се развият дотам.

Тази новина идва след като по-рано тази година тя сложи край на сериозната си връзка с Теодор Гецов, с когото има син Кай. Раздялата изненада мнозина, тъй като дватама дълго демонстрираха семейно щастие, но Джулиана реши да запази причините за разрива далеч от публичното пространство.

Междувременно в мрежата избухнаха слухове за нов романс, след като се появиха провокативни кадри с риалити героя Стефан Стоянов, познат от „Биг Брадър“ 2025. На снимките двамата са плътно прегърнати на стълбище, седят на диван и се държат за ръце, а публикацията е придружена от емотикони на червена роза и сърце.

Оказа се обаче, че феновете са побързали с изводите. Джулиана категорично отрече да има романтични отношения със Стефан, като заяви, че са „партийка“ и нищо повече, и той не е мъжът, в когото е влюбена.

Джулиана е майка на двама синове – Давид от предишния ѝ брак с фитнес инструктора Илиян Найденов и Кай от връзката ѝ с Теодор. Въпреки всички разочарования, тя не губи вяра в романтиката.

Според нас стратегията „ще ви кажа по-късно“ винаги работи за интрига, но чакаме да видим дали мистериозният господин е от светските среди или е някой, когото изобщо не познаваме. Кой според вас е критият кандидат?