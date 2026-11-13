Еда Едже и Берк Октай се събират в нов любовен четириъгълник

Развлечения

На 9 ноември направи премиерата си романтичната комедия „Състояние на връзката: Сложно е“, в която за първи път на една снимачна площадка се виждаме Еда Едже и Берк Октай. Очаровани от екранното им партньорство, продуцентите на „Опасно изкушение“ впоследствие ги събират отново.

Историята върти около Айшегюл (Серен Шириндже) – наивна писателка, която се превръща в жертва на собствените си приятели. Ефе и Едже, изпаднали в безизходица и спешно нуждаещи се от пари, тайно продават къщата ѝ и я изпращат на „безплатна почивка“ в Родос. На път към острова тя разбира, че е в един хотел с известния актьор Джан Текин (Берк Октай) и въпреки видимата му неохота започва да се снима с него.

Драмата започва, когато Айшегюл стига до хотела и разбира, че няма резервация, нито пари за билет до Истанбул. Джан ѝ заема пари, за да се прибере, но щом се връща у дома, тя открива, че къщата ѝ е продадена на никой друг, освен на самия Джан Текин. Актьорът обаче има едно условие, за да остане тя в дома си: трябва да бъде неговата прислужница.

Нещата стават още по-сложни, защото Джан е влюбен в стилистката Елиф (Еда Едже), която от години тайно обича най-добрия му приятел Мурат (Памир Пекин). Мурат пък е забил поглед на Айшегюл още от първата им среща. За да провокира Елиф, Джан обявява пред медиите, че Айшегюл е новата му приятелка, обещавайки на момичето да ѝ върне къщата, ако мълчи по темата.

За да се справят със ситуацията, двамата „съквартиранти“ сключват договор за шестмесечен брак. Естествено, това води до пълен хаос от гордост, ревност и комични ситуации в един истински любовен четириъгълник.

Четириъгълникът е класика, но с тези двама в една история, кой ли не би изчакал да се обърне всичко с главата надолу?