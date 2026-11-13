Кой празнува днес? Мария Петрова, Джерард Бътлър и още няколко легенди

Развлечения

Днес, на 13 ноември, празнуват няколко големи имена, които буквално владеят своите сфери. На първо място е нашата легенда Мария Петрова. Родената в Пловдив през 1975 г. гимнастичка е една от най-успешните ни състезателки. Тя е трикратна световна шампионка в многобоя (1993, 1994 и 1995 г.) и двекратна европейска шампионка в същата дисциплина през 1992 и 1994 г.

Петрова представи България на две олимпийски игри – в Барселона през 1992 г. и в Атланта през 1996 г., където се класира пета в многобоя. След спорта не се пенсионира напълно, а стана международен съдия и заема ръководни позиции в Българската федерация по художествена гимнастика и в европейските спортни структури.

От Холивуд празнува Джерард Бътлър, роден през 1969 г. в Шотландия. Преди да се насочи към киното, той е учил право в Университета в Глазгоу и е завършил с отличие. В киното го познаваме най-вечето като цар Леонид в „300“ (2006 г.), но има и хитове като „Фантомът от операта“, „P.S. Обичам те“, „Грозната истина“ и поредицата „Код: Олимп“.

В компанията им е и Упи Голдбърг, родена през 1955 г. в Ню Йорк като Керън Джонсън. Тя е истинска машина за награди със статут EGOT – носителка на „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“. Пробивът ѝ идва с „Пурпурен цвят“ (1985 г.), а „Оскар“ за поддържаща женска роля печели през 1991 г. за филма „Дух“. Публиката я помни и от „Сестра Акт“, а от 2007 г. е част от екипа на „The View“.

За финал – американският комик и водещ Джими Кимъл, роден през 1967 г. в Бруклин. Започна в радиото, мина през „Win Ben Stein's Money“ и „The Man Show“, докато през 2003 г. пусна собственото си шоу „Jimmy Kimmel Live!“, където е и изпълнителен продуцент. Кимъл е водил и церемониите на „Оскар“ и „Еми“, което е нивото, на което искаме да бъдем.

Кой от тях е вашият фаворит за тортата днес?