Развлечения

Теа Минкова и Наум Шопов очакват второ дете. Новината идва от хора, близки до двойката, като според тях именно бременността на Теа стои зад решението на Наум да се оттегли като водещ на „Ергенът“ след пет сезона.

Засега влюбените пазят тайната и не са обявили публично, че дъщеря им Амая скоро ще се превърне в голяма сестра. На 14 октомври Наум написа, че е дошло време да се разделят, когато обяви, че няма да води шестия сезон, благодари на екипа и пожела успех на участниците, но не посочи причината за решението си.

Същия ден bTV съобщи, че „Ергенът“ мести снимките в Южна Африка. За Наум това е финалът на ангажимент, който започна още през септември 2021 г., като първият сезон тръгна в ефир през февруари 2022 г.

Куфарите за „Ергенът“ отдавна са семейна работа. През 2023 г. Теа сподели, че тя и Амая са го придружили в Бодрум, защото предишния път раздялата им тежала. На Родос Теа дори се включи в работата пред камерата, като заедно с Наум снимаха онлайн поредица и интервюираха отпаднали участнички. През януари 2026 г. семейството отново замина заедно за снимките на петия сезон в Шри Ланка.

По думите на близки до двойката новината за второто дете променя плановете им за поредното дълго пътуване. Така Южна Африка остава в маршрута на „Ергенът“, но отпада от семейния календар на Шопов и Минкова.

Двойката от години превръща ежедневието си в контент за YouTube и социалните мрежи, където заедно с рекламите и промокодовете спечелиха и забавното име „Телешопови“. Иронията е, че точно тази новина, за която последователите им биха гледали цял влог, засега остава извън кадър.