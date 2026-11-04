Никола Цолов е в списъка на The Sun за бъдещите звезди във Формула 1

Развлечения

Никола Цолов попадна в селекцията на английския вестник The Sun като един от пилотите с най-голям талант и потенциал да се превърнат в следващите звезди във Формула 1. Българинът, който кара за Кампос Рейсинг, в момента заема второ място в шампионата на Формула 2, като остава зад Рафаел Камара. С това представяне Цолов поставя под сериозно напрежение Лиам Лоусън по отношение на титулярното място в Рейсинг Булс.

Никола Цолов е шампион в испанската Формула 4 и има опит от две години в картинг отбора на Фернандо Алонсо. Между 2022 и 2024 година той беше част от Академията на Алпин, но през 2025 година се присъедини към Ред Бул. 19-годишният състезател взе участие в първата свободна тренировка в Мексико, където направи своя дебют в уикенд на Формула 1 с Visa Cash App RB, но при излизането от болида получи лека травма в крака.

Новите и старите шампиони

Вниманието към новите таланти се засили след като 20-годишният Андреа Кими Антонели стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1. Италианецът пресече финалната линия в Мексико, където бе вдигнат на раменете на Люис Хамилтън и Макс Верстапен. С това той се изкачи на световния връх и детронизира Ландо Норис, който бе шампион за Макларън през 2025 година.

Подобно на Антонели, и Уго Угочукву влезе в историята. Той стана първият американец с титла във Формула 3 и за този успех бе поздравен лично от Хамилтън през септември. 19-годишният Угочукву впечатлява със скоростта си и с ръст от 193 сантиметра, което би го направило най-високия състезател в историята на Формула 1, ако стигне до там. Очаква се той да се присъедини към академията на Ред Бул, преди да премине във Формула 2.

Битката за местата в F1

Рафаел Камара, 21-годишният пилот от академията на Ферари, в момента води в шампионата на Формула 2 преди финалните два кръга в Катар и Абу Даби. Той вече има гарантиран договор с Хаас за Формула 1 за 2027 година. Камара се отличава с това, че кара с контактни лещи поради късогледство и астигматизъм. Поради неясното бъдеще на Естебан Окон, който бе освободен от тима в Мексико, бразилеца може да дебютира във Формула 1 още следващата седмица.

Шефът на Хаас, Аяо Комацу, разкри, че по време на тестове в Португалия Камара е бил по-бърз от Джак Дуън, Леонардо Форнароли и Рио Хиракава. Последният спечели точки при неочакваното си включване в Мексико Сити. Комацу подчерта, че изборът на пилоти става според представянето и Камара показа невероятна скорост, което бе водещият фактор.

Другите претенденти за слава

18-годишният британец Фреди Слейтър направи своя първа поява за Ауди в първата свободна тренировка през уикенда. Слейтър, чийто баща притежава козметичната компания Бейлис енд Хардинг, има рекорден сезон в италианската Формула 4 и спечели титлата във Формула 4 на Обединените арабски емирства. Той триумфира и във Формула Регионал Европа, а през 2020 и 2021 година в картинг битки е изпреварвал Угочукву и Арвид Линдблад.

Леонардо Форнароли, който е действащ шампион във Формула 2, се присъедини към програмата за развитие на Макларън през декември 2025 година. 21-годишният италианец участва в тренировките в Мексико и ще се появи на трасето и в Бразилия. Форнароли преминава към Макларън преди дебютния сезон на тима в Световния шампионат за издръжливост през 2027 година. В миналото той спечели Регионалния европейски шампионат през 2022 година и стана първия пилот, който спечели титлата във Формула 3, без да има нито една победа в състезание.

Дали „българския лъв“ ще разбие конкуренцията и ще се качи на решетката на Формула 1?