Сбогом, мъглата: как да спрете запотяването на стъклата в колата

Развлечения

Замъглените стъкла през есента и зимата не са просто досада, а сериозен риск за безопасността, защото буквално ни заслепяват на пътя. Цялата драма идва от кондензацията – когато топлият и влажен въздух в купето се срещне със студеното стъкло. Влагата пък идва от нашето дишане, мокрите обувки, дрехите или просто от дъжда и снега, които внасяме със себе си.

Ако трябва да възстановите видимостта бързо, най-добре е да насочите отоплението към предното стъкло. Важно е да изключите рециркулацията, за да влиза свеж въздух, вместо да въртите едно и също овлажнено сиво нещо в колата. Климатикът също работи за извличане на влагата, дори когато навън е лед. Ако сте с компания, отворете леко прозореца, за да излезе влажният въздух.

Не забравяйте и хигиената – прахът и мазнините отвътре само влошават ситуацията, така че микрофибърна кърпа и добър препарат за стъкла са задължителни.

За да не се налага да повтаряте процедурата всеки път, ограничете влагата. Изтръсквайте обувките преди качване и не оставяйте мокри чадъри или дрехи в купето. Проверете и стелките – ако са наводнени, извадете ги да изсъхнат. Може да инвестирате и в специални препарати против запотяване за вътрешната страна на стъклата.

Ако стъклата продължават да се запотяват вътре, въпреки проветряването, време е за проверка на филтъра на купето, вентилационната система или за търсене на течове.

Интересен факт е, че конденз може да се появи и отвън през по-топлите месеци, ако климатикът охлажда твърде силно. Тогава помагат чистачките и регулирането на температурата.

Златното правило: не тръгвайте, докато не виждате идеално във всички посоки и през огледалата. Да избършете само малко кръгче пред очите си не е стратегия, а риск.

Кой друг е започнал да „рисува“ по стъклата сутрин, вместо да ги почисти?