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Да си завит плътно, прозорците са затворени херметично, а ти все пак поглеждаш с подозрение ъглите на тавана, преди да изгасиш лампата. Този кошмар е резултат от един от най-разпространените градски митове в интернет, който ни убеди, че средно един човек поглъща няколко паяка годишно, докато е в дълбок сън. Идеята е достатъчно взимаща, за да държи милиони хора в напрежение, но реалността е много по-спокойна и всъщност няма никаква причина да се притесняваме.

Защо паяците ни избягват

За тях човешкото тяло, което диша, се движи и излъчва топлина, не е уютно убежище, а прилича повече на активен вулкан. Тези създания нямат никаква причина да се доближават до нещо толкова огромно, шумно и подвижно.

Тайната се крие в техните сензори. Паяците имат изключително чувствителни рецептори по тялото и крака, които са създадени да улавят дори най-малката вибрация или движение във въздуха. Дори когато спим най-дълбоко, ние никога не сме напълно неподвижни. Дишането, промяната на позицията, лекото хъркане или дори несъзнаваните микро-движения изпращат мощен сигнал за опасност. За един паяк тези вибрации са като аларма, която го кара да предпочете безопасността под леглото, зад мебелите или в тъмните ъгли на стената, далеч от всяка потенциална заплаха.

Защитните механизми на тялото

Дори в най-дълбоката фаза на съня ни организмът не спира да работи и разполага с автономни механизми за защита. Сценарият, в който паяк просто се разхожда по лицето ни и случайно пада в отворена уста, е по-скоро сюжет от филм на ужасите, отколкото реална възможност. Устата ни не остава просто широко отворена и беззащитна.

Устните, езикът и дихателните пътища реагират моментално на всяко чуждо тяло, което се опита да се доближи до зоната. Това предизвиква автоматични рефлекси като кашлица или затваряне, което прави идеята за „незабелязано поглъщане“ на паяк практически невъзможна.

Откъде идва лъжата

Тогава защо всички вярваме в това, след като няма нито една капка истина в историята? Отговорът е класически пример за това как една случайна бележка в старо издание се превръща в „неоспорим факт“ в мрежата. Всичко е започнало с текст, публикуван през 1950 година в едно списание.

Авторът на текста е измислил тази конкретна статистика, за да демонстрира колко лесно хората вярват на случайни лъжи и колко бързо се разпространят абсурдните слухове, когато имат драматичен характер. За съжаление, шегата се оказа твърде издръжлива. Тя оцеля през поколенията и превърна един безобиден опит за социален експеримент в световна градска традиция, която до днес ни кара да се свиваме в завивките.

След като вече знаем, че сме твърде „страшни“ за паяците, можем най-накрая да заспим с пълно спокойствие. А вие, все още ли проверявате тавана, преди да заспите?