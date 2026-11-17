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Робърт Патинсън става новия Джеймс Бонд. Той е седмият актьор, който влиза в образа на легендарния британски шпионин, и първият, при който Amazon MGM studios пое контрола над филмовата поредица. Изборът му идва в най-дългия период на пауза в цялата история на 007 и слага край на години на въпроси кой ще наследи ролята след Даниъл Крейг.

Това се случва пет години след „Смъртта може да почака“ от 2021 г. – първият филм в 64-годишната история на Бонд, който завърши със смъртта на главния герой. Сега 007 ще се прероди в 26-ия филм, който ще бъде режисиран от Дени Вилньов.

В официално изявление Патинсън споделя, че това, че му е поверена ролята на 007, е „чест за цял живот“. Той добавя, че меко казано тази роля е „сбъдната мечта“ и е изключително развълнуван от предстоящата работа с екипа.

Новият екип и кастинг драма

Преди официалното обявяване Патинсън се появи в спекулациите, след като стана известно, че е преминал пробни снимки. Сред останалите потенциални кандидати бяха Калъм Търнър, Джош О’Конър, Джак Лоудън и Никълъс Холт. Макар отдавна да се очакваше продуцентите да заложат на млада и не толкова утвърдена кинозвезда, те избраха един от най-известните актьори на своето поколение.

На 40 години Патинсън се смята за сравнително възрастен за дебют като 007. В момента той е зает с друга емблематична роля в „Батман: част втора“. Актьорът стана известен с участия в три големи поредици – „Батман“, „Здрач“ и „Хари Потър“. След „Здрач“ обаче той се фокусира върху независими и авторски продукции като „Фарът“, „Good Time“ и „Мики 17“. По-рано тази година получи добри отзиви за ролята си на злодей в „Одисея“ на Кристофър Нолан.

Ерата на Амазон и промените в контрола

Кастингът идва в решаващ момент, тъй като през 2022 г. студиото „Ем Джи Ем“ беше купено от „Амазон“ за 8,5 милиарда щатски долара. След преговори за бъдещето на поредицата, продуцентите Барбара Броколи и Майкъл Уилсън се отказаха от творческия контрол над агент 007 през 2025 г.

Все още неозаглавеният 26-и филм ще бъде първият от 1962 г. насам (когато излезе „Доктор Но“), при който член на семейство Броколи не е подбирал лично супершпионина. Този път изборът на актьор остана в ръцете на продуцентите Ейми Паскал (бившият шеф на „Сони пикчърс“ и продуцент на „Спайдър-мен“) и Дейвид Хейман (продуцент на „Хари Потър“ и „Падингтън“). Сценарият е поет от Стивън Найт, известен с „Остри козирки“.

Огромни пари и наследство

Някои фенове са скептични към новия етап под контрола на „Амазон“. Майк Хопкинс, ръководител на „Прайм видео“ и „Амазон Ем Джи Ем студиос“, обеща да запази наследството на франчайза и да започне следващата фаза в историята на 007. Залогът е огромен, тъй като това е една от най-доходните поредици в Холивуд, базирана на романи на Ян Флеминг. Филмите са събрали над седем милиарда щатски долара от билети, като само „Смъртта може да почака“ донесе 774 милиона щатски долара през 2021 г. Освен билетите, поредицата генерира приходи от стрийминг, игри и автомобили „Астън Мартин“.

Преди Патинсън, официалната поредица на Eon Productions беше водена от Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг. Крейг, който в началото беше осмиван като първия „русокос Бонд“, превърна ролята в изключително популярна. За разлика от него, Идрис Елба прекара голяма част от кариерата си в опровергаване на спекулациите за 007.

Ако броим неофициалните версии, Бонд е изигран и от Бари Нелсън в телевизионната адаптация на „Казино Роял“ от 1954 г., както и от Дейвид Нивън в пародийния филм от 1967 г., но Патинсън остава седмият в официалния списък.