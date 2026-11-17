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Петте двойки, които продължават в борбата за победа в юбилейния сезон на „Фермата: Кръвта вода не става“, вече са известни. Виолета и Николай, Рая и Горан, Бисер и Мая, Симона и Ивета, както и Джулиан и Светослав Бърканичков, ще се изправят един срещу друг на арената. Те ще премерват сили в полуфиналите, по пътя към големия финал, който ще се състои на 23 ноември от 20:00 ч. по bTV.

Пътят към този етап беше доста брутален за някои от участниците. Ива и Стоян напуснаха играта след оспорван дуел срещу Виолета и Николай. Сблъсъкът, който се състоя снощи, не мина без кръв и зрелищни падания на арената. След тази победа бургаските брат и сестра получиха стратегическо предимство, тъй като ще имат решаваща роля в определянето на следващите битки в този ключов етап от десетия сезон.

Конспирации и тайни коалиции

Виолета не крие, че очаква следващите дни да бъдат забавни. Тя си представя обрат в играта и иска да превърти нещата в своя полза. „Оставащите дни си ги представям много забавно – с обрат в играта, в която се опитваха да ни наиграят. Мислим да превъртим нещата в наша полза“, сподели тя след победата в дуела.

Учителката обаче не просто разчита на късмета, а развива и сериозни конспиративни теории. Откакто Виолета и Николай получиха втори шанс за участие в предаването преди няколко седмици, тя не спира да развива конспиративни теории. Според нея Ивета е истинският „кукловод“ в стопанството, който манипулира процесите с единствената цел да елиминира именно нея и брат ѝ от шоуто.

За да се предпази, Виолета вярва, че е намерила съюзници в лицето на Рая и Горан. Тук обаче реалността може да се окаже различна от представата ѝ. Макар че Горан е изслушвал плановете на разярената Виолета, той е заявявал многократно, че оттук нататък ще играе в коалиция единствено с дъщеря си Рая. Остава да се види дали тези очаквания ще се потвърдят или ще се сблъскат с нова доза разочарование.

Графикът на полуфиналите

Напрежението ще се увеличи още тази вечер, 17 ноември, когато ще станат известни имената на дуелистите за първия полуфинал. Самата битка ще се проведе в сряда, а в четвъртък, 19 ноември, предстои вторият полуфинал на сезона. Участниците ще трябва да се изправят пред ситуации и решения, които дори не подозират, за да стигнат до финалната права.

Битката за 75 000 евро

В решаващата битка за голямата награда от 75 000 евро зрителите ще имат последната дума. Гласуването ще се случи чрез приложението bTV Plus и ще бъде обявено в ефир по време на втория полуфинал в четвъртък, 19 ноември. Всеки зрител ще има възможност да гласува до 10 пъти за различна двойка.

Големият финал ще се случи в понеделник, 23 ноември, в 20:00 ч. по bTV, като едновременно с това ще бъде стриймван онлайн през VOYO. Дотогава предаването ще се излъчва от понеделник до четвъртък в 20:00 ч. по bTV, а за тези, които не могат да чакат, епизодите ще са налични 24 часа по-рано в VOYO.

Дали Виолета ще разкрие „кукловода“ или просто ще продължи да вижда конспирации навсякъде?