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Лошата новина дойде на 16 ноември, когато бяха обявени номинациите за 69-ите награди „Грами“. Българската певица DARA няма да се състезава за престижните отличия през 2027 г., въпреки че екипът ѝ беше подал кандидатури в четири различни категории.

Нека сме честни – очакванията бяха високи. DARA идва от историческа победа на „Евровизия“ 2026 с песента „Bangaranga“, която буквално завзема света. Парчето продължава да се представя супер международно, като успя да достигне 90-о място в Billboard Global 200, а в Spotify вече са натрупани над 64 милиона стриймвания. През октомври екипът на певицата потвърди, че тя и песента са подадени за разглеждане в категориите „Запис на годината“, „Песен на годината“, „Най-добро поп солово изпълнение“ и „Най-добър нов изпълнител“, но за съжаление нито една от тези врати не се отвори.

Кои са фаворитите в категориите?

В категорията „Запис на годината“, където се цени цялостното звучене, продукцията и работата в студиото, номинирани са Olivia Dean с „Man I Need“, Ella Langley с „Choosin' Texas“, Bruno Mars с „I Just Might“, RAYE с „WHERE IS MY HUSBAND!“, Olivia Rodrigo с „the cure“, ROSALÍA, Björk и Yves Tumor с „Berghain“, Taylor Swift с „The Fate of Ophelia“ и Tame Impala с JENNIE за „Dracula“.

Когато става въпрос за „Песен на годината“, фокусът се измества към авторите на музиката и текста. Тук се виждат ROSALÍA и Björk за „Berghain“, Ella Langley с „Choosin' Texas“, Olivia Rodrigo с „the cure“, Ariana Grande с „hate that i made you love me“, Taylor Swift с „I Knew It, I Knew You“ (от „Toy Story 5“), Olivia Dean с „Man I Need“, Bruno Mars с „Risk It All“ и RAYE с „WHERE IS MY HUSBAND!“.

За „Най-добро поп солово изпълнение“, където се оценява индивидуалният перформанс, избраните са Olivia Dean („Man I Need“), Bruno Mars („Risk It All“), RAYE („WHERE IS MY HUSBAND!“), Olivia Rodrigo („the cure“) и ROSALÍA със „Sauvignon Blanc“.

Най-интригуващата категория „Най-добър нов изпълнител“, която търси нови лица с голямо присъствие в индустрията, включва Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf и The Womack Sisters.

Как работи машината на „Грами“?

Много хора се питат защо феновете не могат просто да гласуват онлайн, но при „Грами“ нещата стават по друг начин. Няма публично гласуване. Всичко започва с кандидатури от членове на Recording Academy и регистрирани медийни компании. След това специален екип проверява дали записите отговарят на условията – например дали са издадени в правилния период, който за това издание е между 31 август 2025 г. и 28 август 2026 г.

След това влизат в игра специализирани комисии. Те не казват дали песента е „хубава“ или „артистична“, а просто следят дали всяка кандидатура е в правилната категория. Истинският избор на номинираните се прави от членовете с право на глас в Recording Academy – това са професионалисти като певци, композитори, продуценти и звукорежисьори. Именно те гласуват в първия кръг.

Какво предстои до февруари?

Сега, след като номинациите са ясни, следва вторият кръг на гласуване. Той ще се проведе между 10 декември 2026 г. и 7 януари 2027 г., като членовете на Академията ще определят окончателните победители.

Финалната церемония по връчването на наградите ще бъде на 7 февруари 2027 г. в Crypto.com Arena в Лос Анджелис. Това 69-о издание ще се излъчва на живо по ABC, както и в платформите Disney+ и Hulu. Остава ни само да чакаме кой ще заграбете статуетките в Лос Анджелис.