Развлечения

Да бъдеш „третият“ в една връзка звучи като приключение, но за Скорпиона това бързо се превръща в истински тест за нервите. Тайната връзка може първоначално да изглежда привлекателна, но идеята за споделен партньор е нещо, с което този знак трудно се примирява. За него ролята на третия човек не е удобно място, а просто начало на война за изключителната любов.

В основата на всичко стоят Плутон и осмият дом, които свързват силното сексуално привличане с ревност, притежание и страх от загуба. Именно тази комбинация прави паралелните връзки толкова противоречиво преживяване. Скорпионите често привличат хора, които вече имат партньор, защото тези хора виждат в тях възможност за страстна и скрита история. От друга страна, самият Скорпион също може да се увлече по някой, който не е напълно достъпен – било заради друга връзка, разстояние, работа или различни приоритети.

Между страстта и недостъпността

Първоначално това невинаги е съзнателен избор. Привличането се случва преди да се е появила ясна представа за последствията. За Скорпиона недостъпността на партньора поддържа онова познато усещане за близост, която всеки момент може да бъде изгубена.

Ситуацията става още по-драматична, когато Скорпионът дори не подозира, че е част от любовен триъгълник. Неговата подозрителност и наблюдателност го карат да търси отговори в поведението, жестовете и погледите на партньора. Той не се задоволява с прости уверения, ако усеща, че нещо се крие от него. Когато подозренията се потвърдят, болката се смесва с гняв, ревност и страх. В този момент той се обвинява, че е загубил контрол, и насочва огорчението си към човека, който го е подвел. Но дори предателството не заличава желанието му да задържи партньора.

Борбата за надмощието

Скорпионът не се отказва лесно от стремежа си да бъде единственият. Упоритостта го тласка да се бори за човека, а страхът от раздяла може да превърне тази борба в опит да си върне надмощието. В такъв случай той може да отвърне на нараняването със същото или да намекне, че също ще потърси друг човек. Това не е проява на спокойствие, а опит да не остане безсилен пред чуждото решение. Макар и способен да понесе самотата, самият процес на загуба го разтърсява дълбоко.

Вътре в него се води борба: едната част търси преданост, а другата очаква раздяла. Обвързаният партньор дава и двете – надежда за голяма любов, но и усещане за самота през голяма част от времето. Привличането към недостъпен човек е едновременно повторение на страха от загуба и опит да се победи. За Скорпиона да бъде избран пред някой друг означава да спечели копнеещата отдаденост, но ревността и вкопчването само поддържат несигурността, от която иска да избяга.

Пукнатините в чуждата връзка

Скорпионите са майстори в забелязването на пукнатините в чуждите отношения – било то емоционална дистанция, липса на общуване или сексуално неудовлетворение. Именно там те виждат възможността да се сближат с човека, предлагайки му разбиране и страст. Парадоксът е, че ги привлича и устойчивостта на съществуващата двойка. Фактът, че двамата остават заедно въпреки проблемите, може да изглежда като обещание за силна емоционална връзка или практическа сигурност.

Крайната цел обаче не са тайните срещи, а пълната отдаденост. Появата на друг човек, който обещава стабилност и вярност, може да ги подтикне да си тръгнат. Дори тогава раздялата не винаги е окончателна. Скорпионът може да се връща или да поддържа контакт, защото не иска напълно да загуби интереса, уважението и обичта на човека, с когото е бил свързан.

Дали вие също бихте се борили за някой, който вече е заето, или просто бихте изтрили номера му от контактите?