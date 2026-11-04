Ерген срещу Ерген: Стоян Димов и Памела Георгиева се залюбиха след шоуто

Развлечения

Стоян Димов и Памела Георгиева станаха изключително близки след края на формата. Бившият ерген официално потвърди, че се виждат, но заложи на предпазливото „прекалено рано“, за да определи дали вече става въпрос за сериозна връзка.

Дватама засипаха социалните мрежи със снимки и видеа, на които се появяват в хотел, у дома си и дори на спортна площадка. Това беше достатъчно, за да започнат теориите, че между тях има нещо повече от приятелство. Някои дори предположиха, че цялата тази близост е просто стратегия за повече популярност, но Стоян бързо отхвърли версията и настоя, че срещите им са реални.

Историята им започва в нощно заведение, където Памела работи като танцьорка. Именно там Димов я забелязва и ѝ подарява роза. По-късно потвърждава, че Памела е жената, на която е направил романтичния жест.

Памела наскоро отпадна от втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“, без да намери подходящия мъж в предаването. Изглежда обаче, че късметът ѝ е дошъл в най-подходящия момент и отново е в ръцете на човек с титлата „Ерген“.

Честно казано, роза в нощен клуб е доста по-смел ход от тези в телевизията. Дали Стоян ще смени „прекалено рано“ с „официално сме заедно“ скоро, или просто му харесва да ни държи в напрежение?