Божидара от „Гласът на България“: Бях изгубила надежда в себе си

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Божидара Георгиева вече впечатли журито и зрителите на „Гласът на България“. С глас, който зрителите и жури описват като „божествен“ и напомнящ на принцеси от анимационни филми, тя успя да покори сцената, макар пътят ѝ в предаването да не е бил само с победи и лесни стъпки.

Божидара е участничка в музикалното шоу, където се бори за мястото си в предаването срещу други силни участници.

Драмата зад дуела и магията на сцената

Пътят на Божидара в шоуто почти приключва по-рано, отколкото тя е планирала. Певицата сподели, че е била на косъм да отпадне от състезанието, докато е била в отбора на Меди. Критичният момент настъпва по време на дуела, в който тя се изправи срещу Никола, изпълнявайки песента „Time to say goodbye“.

Тя призна, че може би е имало нотка притеснение, защото това не е лесен етап и много силни участници излизат един срещу друг. Въпреки напрежението, Божидара разкрива, че още по време на репетициите е имала предчувствието, че изпълнението им се получава много добре. Това вътрешно усещане за магия я е водило към увереността, че присъствието ѝ на сцената ще продължи и след този труден момент.

Защо Иван Лечев и каквото означава „на тъмно“

Един от най-интересните моменти в шоуто е изборът на треньор. Божидара обясни решението си да продължи пътя си с господин Лечев. Решаващият фактор за нея е било поведението на треньора по време на кастингите „на тъмно“. Тя много ясно помни, че Иван Лечев е първият, който се е обърнал, но най-силното впечатление е оставило това, че той просто е станал и е останал прав по време на цялото ѝ изпълнение. За нея този жест е бил огромно признание, което я е подтикнало да избере точно него.

Въпросът защо първоначално не е избрала Мастър Лечев, а Меди, също намира своя отговор. Божидара признава, че е следила кариерата на Меди още от самото начало. Когато разбере, че той ще бъде треньор в предаването, тя си поставя за цел да отиде точно при него, тъй като това е било нейна мечта, която в крайна сметка е успяла да изпълни.

Певицата не пести комплименти към Меди, определяйки го като много човечен, харизматичен и талантлив. Тя изразява благодарността си за възможността, макар и за кратко, да бъде част от неговия отбор. Божидара подчертава, че дори това да е първият му опит като треньор в „Гласът на България“, той се отнася специално към всеки участник и показва прекрасно отношение.

От Виенската академия до приказния глас

Преди шоуто Божидара е имала мечта за академично образование. През гимназиалните си години тя прекарва дълго време в подготовка за Виенската музикална академия, където си е пожелала да продължи висшето си образование по музика.

Реалността обаче се оказва сурова – при кандидатстването тя не успява да премине дори първия кръг от изпитите. Обратната връзка, която получава тогава, е, че гласът ѝ все още не е зрял и не е готов за изискванията на класическото пеене. По думите ѝ, гласът ѝ не се е променил оттогава и е останал такъв, какъвто е бил, но тя е успяла да го обикне точно в тази форма.

Божидара признава, че е изгубила надежда в себе си, в своето звучене и в начина, по който извлича гласа си. Сега обаче участието в „Гласът на България“ ѝ доказва точно обратното. Тя е щастлива, че гласът ѝ най-накрая се чува и се оценява, а зрителите се пренасят чрез него в приказни светове.

Новият епизод на „Гласът на България“ е на 15 ноември от 20 часа.