Светлана Василева е готова за още деца

Развлечения

Светлана Василева призна, че е готова да роди още деца. Тя сподели, че много обича децата и би могла да има дори пет или шест.

Нека сме честни – идеята звучи супер, но реалността е по-тежка. Светлана подчерта, че когато цялата отговорност пада върху един родител, отглеждането е много трудно, а тя в момента сама се грижи за наследниците си.

За момента плеймейтката се е оставила в ръцете на съдбата и вярва, че каквото е писано, ще се случи. Да видим дали съдбата ще добави още едно или две деца към екипа!