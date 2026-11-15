Ивайло Захариев лети с балон над Белоградчишките скали

Развлечения

Ивайло Захариев се предаде на приключенията и се издигна с балон над Белоградчишките скали, като за компания взе и синовете си. Звездата от „Под прикритие“ сподели снимки от въздушното си пътешествие и написа, че разходката с балон е едно от прекрасните преживявания, които районът предлага през есента и зимата. „За Белоградчик с любов!“ – добави той под кадрите.

Феновете на популярния актьор пощръкляха от възторг и го заляха с комплименти за дързостта му. Трябва да отбележим, че Ивайло е вторият БГ актьор, който се осмелява на такава атракция – преди него в нея се включи колегата му Деян Донков, който дори обеща, че след приземяването с Радина Кърджилова ще вдигнат сватба край историческите зъбери.