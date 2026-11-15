Киномания за 40-годишни: с архивни кадри, аплодисменти и няколко „оставки“

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Отварянето на 40-ото издание на „Киномания“ в зала 1 на НДК не беше просто официална церемония, а сериозен емоционален заряд. Събитието започна с късометражен филм на „Агитпроп“, който извади на светлината непоказвани досега архивни кадри и интервюта, за да разкаже историята на фестивала. На сцената излязоха и хората, които стоят зад продукцията – режисьорите Георги Богданов и Борис Мисирков, заедно с продуцента Мартичка Божилова.

Божилова призна, че за екипа на „Агитпроп“, който се е разровил в архивите, „Киномания“ е буквално цял живот и е равнозначна на любов. От екипа подчертаха, че пълната зала е най-доброто доказателство, че фестивалът остарява добре, и изразиха надежда, че същото се случва и с хората, които го организират.

Силата на зрителя и магията на киното

Създателят на фестивала Людмил Стайков се върна към момента, преди 40 години, когато е поставил началото на една идея. Режисьорът призна, че тогава е знаел, че става въпрос за нещо вълнуващо за публиката, но не е подозирал, че това ще бъде началото на летоброението на най-стария кинофестивал в България. Според него дълголетието на „Киномания“ се дължи именно на публиката и хората, които продължават да поддържат събитието.

Стайков подчерта, че зрителят не е просто някой, който заема място в залата, а е незаменима част от самото съществуване на киноизкуството. Той беше категоричен, че без зрителя една филмова творба няма дълголетие – от него зависи дали филмът ще оцелее или ще изчезне. Режисьорът припомни, че без публиката филмите биха останали просто заглавия в архивите на кината и филмотеките, а самият живот на киното би изчезнал.

Стайков пожела на хората да продължат да откриват значими филми, защото киното освобождава духовни и емоционални богатства. Според него филмите помагат на човека да открие в себе си неща, за които дори не е подозирал, а срещата с киното може да даде самочувствие, сила и дори да направи човек по-добър. В един от най-емоционалните моменти той благодари на кинозрителите, че са осмислили живота му.

Между поколенията и политическите възгласи

Изпълнителният директор на НДК, Ия Петкова, също наложи акцент върху ролята на публиката и способността на киното да обединява поколенията. Тя си припомни първата прожекция преди 40 години, когато хиляди хора са се редили на дълги опашки, за да намерят място. Петкова определи „Киномания“ като празник, който превръща преживяванията в истории, в които откриваме себе си, и подчерта, че в разделено време киното все още събира хората пред един екран, независимо от езика, културата или възрастта им.

Речта на Петкова обаче не мина без изненади – тя беше прекъсната от аплодисменти и възгласи „БКП“. След това тя призова публиката да поздрави с бурни аплодисменти хората зад организацията, като изброе Еми, Христо и Галя, както и Владо, който не присъстваше на сцената.

Официални поздрави и „свобода на говорене“

Към празненствата се присъедини и директорът на Националния филмов център Петър Тодоров, който определи участието си за чест и привилегия. Тодоров сподели, че екипът му е подготвил адрес до организаторите, но решил да не го чете, за да остави повече време за „голямото кино“.

Министърът на културата Евтим Милошев също поздрави гостите и организаторите. С чувство на хумор той отбеляза, че първоначално са му предвидили 25 минути за реч, но той е решил да бъде кратък. Милошев припомни как поколения българи са оставяли делника си пред киносалоните, за да се потопят в непознат свят. Тук атмосферата отново стана напрегната, тъй като думите му бяха прекъснати от възгласи „Оставка“. Министърът заяви, че най-хубавото на общността е, че са свободни хора и могат да говорят. В края той пожела успех и добър час на фестивала.

Хермина Азарян, организатор и директор на фестивала, също благодари на всички, които са били част от историята на „Киномания“ през тези 40 години. Селекционерът Христо Христозов изрази благодарност към съорганизаторите – посолствата на Франция, Италия и Полша, техните културни институти, както и към фондация „Лъчезар Цоцорков“, спонсорите и посолствата.