Ненчо Балабанов разкри защо всъщност е напуснал „Сделка или не“ и какво мисли за Павел Владимиров

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Ненчо Балабанов най-сетне реши да сложи точка на всички теории за това защо напусна „Сделка или не“. В социалните мрежи се разляха версии, че актьорът е поискал значително увеличение на възнаграждението си, а продуцентите не са били склонни да се съгласят с финансовите му условия, което впоследствие е довело до раздялата. Балабанов обаче е категоричен: „Нищо подобно не се е случвало! Никога!“. Според него решението да се раздели с формата е било изцяло негово и няма никаква връзка с конфликти за пари.

Ненчо припозна „Сделка или не“ като една от най-разпознаваемите части от телевизионната си кариера и призна, че се е привързал както към самото предаване, така и към екипа, с който е работил. Въпреки това, той обясни, че натоварената му професионална програма вече не му позволява да продължи с ежедневните снимки. През последните месеци актьорът е поел множество нови ангажименти, които просто не могат да се съчетаят с графика на шоуто.

Реалните причини за напускането

Истинската причина за напускането на Балабанов е свързана с неговото желание да се развива в различни творчески посоки. В момента той снима телевизионен сериал и подготвя филмов проект. Паралелно с това той продължава да играе в театрални постановки и пътува из цялата страна, за да се среща с публиката си. Актьорът подчерта, че с такъв график е било невъзможно да снима всеки ден предаване в телевизията, независимо колко много е харесвал работата си като водещ. Така той е предпочел да насочи усилията си към останалите си професионални проекти.

Това решение не означава, че Ненчо се оттегля от публичното пространство. Той продължава да работи по комедиен филм, сериал и театрални изяви. От години той съчетава актьорската си игра с музика, сценични участия и телевизионни изяви, като популярността му е нараснала значително благодарение на неговите имитации и комедийни образи. Напускането на ежедневното предаване му дава възможност да отделя повече време именно на тези активности.

Реакциите към новия сезон и Павел Владимиров

Новият сезон на „Сделка или не“ стартира на 14 септември 2026 година по NOVA. На мястото на Ненчо Балабанов застана Павел Владимиров, който е познато телевизионно лице с дългогодишен опит пред камерата. Част от почитателите на формата трудно приеха раздялата с предишния водещ и изразиха недоволството си в социалните мрежи. Появиха се критични коментари за стила на Владимиров, а някои зрители дори призоваха телевизията да върне Балабанов.

Въпреки тези негативни реакции, предаването продължи да се излъчва в обичайния си делничен часови пояс, а Павел Владимиров започна постепенно да изгражда собствено присъствие в студиото. Любопитно е, че Ненчо Балабанов не се включи в критиките към своя наследник. Напротив, той похвали колегата си и заяви, че наистина харесва начина, по който той води предаването. „Харесвам начина му на водене, наистина е добър. И му пожелавам само успехи“, каза той.

С тези думи Балабанов даде да се разбере, че не възприема смяната като личен конфликт или повод за съперничество, а вижда в Павел Владимиров колега, който се справя съвестно с новото си предизвикателство. Това е неговият отговор към зрителите, които продължават да сравняват двамата водещи.

Три години в „Сделка или не“

Ненчо Балабанов пое водещата роля в шоуто през 2023 година. В продължение на три години той беше човекът, който посрещаше участниците в студиото, споделяше емоциите им и ги придружаваше в напрегнатите преговори с Банкера. Форматът изисква не само телевизионен опит, но и умение за общуване с различни хора, а неговата непосредственост помогна да спечели симпатиите на зрителите.

Затова раздялата му предизвика толкова много въпроси и предположения. Днес обаче актьорът е категоричен, че не съжалява за преживяното, но е било необходимо да направи следващата крачка в професионалния си път. Така, от негова страна, въпросът за причините за напускането на „Сделка или не“ изглежда напълно изяснен.

Дали Павел ще успее напълно да запълни празнотата след Ненчо, или зрителите все пак ще продължат да копнеят по стария водещ?