Филипините отнесоха първата „Евровизия Азия“, а ДАРА заблестя в Банкок

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За първи път в 70-годишната история на „Евровизия“ се състоя азиатско издание, което превърна Банкок в епицентър на музикалната мания. Победител стана Кармел от Филипините с песента "Sobra-Sobra", написана от Джанина Камил, „Нико“ дел Росарио, Март Сам Емануел и „Мат“ Б. Олавидес. Кармел, която вече е известна от различни телевизионни конкурси, събра общо 211 точки – 93 от професионалните журита и 118 от публиката.

Българската певица ДАРА беше в центъра на събитието, където тя връчи наградата на победителката. Но това не беше всичко – нашата звезда се изяви и с две песни: специална версия на „Bangaranga“ и новия си трак „Bad Idea“. Това е второто ѝ участие в подобен формат, след като през октомври се появи на финала на Детския песенен конкурс „Евровизия“ с Лу Делуз от Франция.

В първото издание на конкурса взеха участие артисти от 11 държави: Виетнам, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бутан, Филипините, Бангладеш, Тайланд, Република Корея, Непал и Малайзия. Музиката надскачаше езиковите бариери, като се пя на английски и на 10 местни езика. В програмата на шоуто, което започна с постановката „Звуци и усещания от Банкок“, присъства и специално изпълнение на тайландския певец Джеф Сатур.

Второ място се зазема от Тайланд с песента „Aroma“ на MANG x DAOU (169 точки), а трети стана Виетнам с Tóc Tiên и песента „EM TIÊN“ (165 точки). Топ 5 бяха завършени от Малайзия и Лаос. Крайният резултат беше изчислен от 11 национални журита и гласовете на публиката, които тежаха 50%. Интересен факт е, че гласовете от категорията „Останалият свят“ донесоха точки, равни на тези на една участваща държава, като в гласуването се включиха общо 183 държави и територии.

„Евровизия“ идва в Бургас догодина! Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г. За достоверна информация следете единствено официалните канали на БНТ. Всички подробности са в eurovision.com/tickets, а за регистрация на безплатната платформа за фенове използвайте Eurofan.