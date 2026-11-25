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Меди е едно от най-разпознаваемите имена в българската попфолк музика, разполага с собствен музикален лейбъл и събира милиони гледания. Но зад този блясък стои история, която прилича на филмов сценарий за преодоляване на поредица от разочарования, преди мечтата за голямата сцена най-накрая да се сбъдне.

Преди тринадесет години, когато е бил едва на 19, Мехмед Гогов е просто момче с големи амбиции и музикална подготовка от Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка. Тогава той все още не е известен като Меди и вярва, че талантът му заслужава внимание, което го кара да се запише в две от най-популярните музикални риалити предавания в България.

Годината на големите разочарования

През 2013 година Мехмед се явява в „Гласът на България“. Изпълнението му впечатлява Миро, който го приема в своя отбор, което е огромна крачка напред за младия певец. Той получава шанса да работи с утвърден изпълнител и да се изправи срещу други таланти. Пътят му обаче се променя след вокалните двубои, когато легендарният рок музикант Йордан Караджов му дава втори шанс да продължи участието си. Въпреки тези възможности, Мехмед не успява да стигне до финалната фаза, което се превръща в сериозно разочарование за него.

Без да се предава, същата година той опитва късмета си в конкурентното шоу „Х Фактор“. Отново привлича вниманието на журито и преминава през част от кастингите, но и тук участието му приключва преди финалните етапи. Тогава музикалният продуцент Саня Армутлиева му казва, че не продължава. Този втори удар е болезнен, защото за 19-годишен младеж, посветил години на музиката, два последователни отказа от големи телевизионни продукции изглеждат като окончателен край на мечтата.

Борбата за собствен път и попфолк пробивът

След тези преживявания Меди признава, че е бил толкова обезкуражен, че е обмислял сериозно да спре да пее. Трудно е приел факта, че хора, от които е очаквал признание, не виждат достатъчен потенциал в него. Вместо обаче да се откаже, той решава да смени стратегията и да спре да разчита единствено на телевизионните формати. Започва да търси собствен път към публиката, което води до години на работа, търсене на стил и опити за налагане на пазара.

Постепенно той се ориентира към попфолка, съчетавайки различни влияния. Реалните успехи идват след 2018 година, когато песните му започват да стават хитове в интернет. Проекти като „Само да те питам“, „Мама не дава“, „Зарязан“, „Параноя“ и „Да си тук“ му помагат да изгради собствен почерк и да спечели почитатели. Оказва се, че слушателите са тези, които му дават възможността за развитие, а не журита на риалити шоутата.

Пълният кръг: От кандидат до наставник

Един от най-символичните моменти се случва през 2021 година. Осем години след първия си опит, Меди се завръща в „Гласът на България“, но вече не като неизвестен кандидат, а като популярен изпълнител. Появата му е изненада за треньорите, а когато изпълнява песента си „Да си тук“, Галена разпознава гласа му още от първите тонове. Този път той получава одобрението на целия треньорски състав – триумф, който показва колко драстично се е променил животът му.

Историята достига до неочакван обрат през 2026 година. Меди не просто се завръща, а става един от четиримата официални треньори в дванадесетия сезон на „Гласът на България“. Ролята му е напълно различна: сега той е този, който избира младите таланти, преценява изпълненията им и държи в ръцете си червения бутон, от който някога е зависела и неговата съдба.

Успехът му достига своя пик и през ноември 2026 година, когато изпълнителят разпродава билетите за най-голямата закрита зала в България – „Арена София“ – само за осем минути. Ако 19-годишният Мехмед от 2013-та е видял това, вероятно не би си поверил, че един ден ще се превърне в човек, който сам определя бъдещето на новите певци.

Кой знае колко още „отрязани“ таланти в момента просто чакат правилния момент, за да се върнат и да обърнат всички столове?