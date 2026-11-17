Развлечения

Даниела Рупецова, която стана една от най-обсъжданите фигури в българското издание на „Ергенът“, е решила да разшири професионалните си амбиции. След риалити телевизията, писането на книги за женската енергия и провеждането на публични лекции, фокусирани върху финансово осигурените мъже, брюнетката от Чепеларе се насочва към музиката. В момента тя няма записана песен, няма готов клип и не е обявила дата за концерт, но е решена да докаже, че има място и на сцената.

Пътят към музикалната кариера започва с конкретни стъпки. Рупецова отправи запитване към последователите си в социалните мрежи, като ги помоли да ѝ препоръчат качествена школа по пеене или вокален педагог. Този ход обаче не остана незабелязан и не предизвика само подкрепа. Част от потребителите в мрежата реагираха скептично, заявявайки, че пеенето е въпрос на природен талант и че уроците не винаги могат да заменят липсата на такъв.

Вместо да се откаже пред критиките, Даниела ги използва като гориво. Според светското издание негативните коментари допълнително са я амбицирали да се научи да пее и да опровергае всички съмнения в способностите си. Все още не е обявила какъв музикален стил предпочита и няма потвърждение, че се готви да записва попфолк, макар самата идея авторката на „Момиче за милиони“ да навлезе в лекия жанр да звучи като готов сюжет за светските хроники.

Идеята за певческа кариера идва след шумното ѝ участие в четвъртия сезон на „Ергенът“. Там тя привлече вниманието на публиката със своите категорични изисквания към бъдещия си партньор, като подчерта, че финансовата стабилност на мъжа никога не е била тема, която трябва да се премълчава. Още през април 2025 г. тя отговори публично на въпроса защо я определят като меркантилна. Рупецова обясни позицията си с това, че живеем в материален свят и че за да си доставя удоволствие или да го осигури на хората, които обича, са ѝ необходими пари.

Тя не скри и конкретните си предпочитания, заявявайки, че обича пътуванията, хубавата храна, скъпите дрехи, ските и почивките на Малдивите. Желанието ѝ е да намери „качествен мъж“ и „качествен партньор“, който да може да я подкрепя и да ѝ дава нещата, които тя сама не може да си осигури. Тези признания я превърнаха в една от най-дискутираните участнички в историята на формата – за едни тя е жена, която точно знае какво иска, а за други демонстрира меркантилно отношение към любовта.

Докато развива публичния си образ чрез интервюта и публикации, Рупецова продължава да държи личния си живот в тайна. Тя предпочита да не разкрива самоличността на мъжа до себе си. През януари 2026 г. тя публикува снимка от екзотична почивка в Танзания, на която се виждаше мъж, заснет от гръб, което предизвика нова вълна от предположения. Има твърдения от HotArena, че настоящият ѝ партньор е заможен и семеен мъж, но към момента няма независимо потвърждение на тази информация.

Сега фокусът на Даниела е насочен към вокалните упражнения. Дали търсенето на преподавател ще се превърне в реален музикален хит, ще стане ясно след първата ѝ изява пред микрофона. Остава въпросът дали гласът ѝ ще е толкова убедителен, колкото са изискванията ѝ към партньорите.