Развлечения

Слуховете за раздяла между Гала и Стефан Николов се оказаха доста преждевременни. След като в светските издания гръмна, че отношенията им са в криза и дори са пред развод, двойката се появи заедно в отлично настроение. Последните им снимки напълно променят картината и поставят под въпрос твърденията, че двамата вече не са заедно.

През изминалия уикенд двойката посети новострояща се жилищна сграда в един от престижните райони на София. Възползвайки се от хубавото време, Гала и Стефан разгледаха комплекса и се качиха на една от терасите. На кадрите те изглеждат спокойни и усмихнати, а водещата нежно се е сгушила до партньора си. Тази демонстрирана близост е силен сигнал, че между тях няма сериозно напрежение.

Нови квадратни метри или просто инвестиция?

Появата им в строящата се сграда предизвика предположения, че двойката проявява интерес към нов луксозен имот. Още по-любопитно е, че компанията им беше Зейнеб и нейният съпруг. Приятелството между Гала и Зейнеб е добре известно, тъй като двете години наред работиха заедно в предаването „На кафе“, където Зейнеб беше едно от най-разпознаваемите лица. С времето колегиалните им отношения се превърнаха в близко приятелство, което включи и техните половинки.

Присъствието на Стефан по време на огледа предизвика предположения, че може да проявява интерес към имот, свързан с неговите бизнес проекти. До момента обаче няма потвърдена информация за сключена сделка. Не е ясно дали става въпрос за ново жилище, за инвестиция или дори за скъп подарък за Гала. Двамата вече притежават разкошен дом в полите на Витоша, който е създаден като място за бягство от градския ритъм, а телевизионната водеща често е споделяла кадри от него в социалните мрежи.

Романтика, започнала с грешен номер

Връзката на Гала и Стефан често е определяна като една от най-устойчивите сред българските знаменитости, въпреки възрастовата разлика помежду им. Историята на запознанството им звучи като сценарий от романтична комедия. Стефан забелязал жена в едно заведение, която му харесала, но когато впоследствие се обадил, от другата страна на линията не била жената от заведението, а Гала. Тази случайна телефонна грешка се превърнала в началото на тяхната дългогодишна любовна история.

Стефан не крие възхищението си към партньорката си, описвайки характера ѝ като изключително силен и заявявайки, че тя е „жена за милиарди, не за милиони!“. Гала от своя страна е наричала Стефан „мъжът на живота си“ и е споделяла, че двамата се подкрепят взаимно.

Кой е Стефан Николов извън сенките на Гала?

Макар че Гала е по-популярното телевизионно лице, Стефан Николов има собствена професионална кариера. Той развива бизнес с пчелни продукти и има интерес към инвестиции в зелените технологии. Зрителите го познават и от екрана – участвал е като съводещ и автор на рубрика в „На кафе“, бил е участник във „ВИП Брадър“ и водещ на предаването „Точно в 10“ по TVBG+.

Слуховете за криза се появиха в последните дни; сред поводите беше появата на Гала без Стефан на церемонията „Жена на годината“. Отсъствието му привлече вниманието на наблюдатели, които започнаха да спекулират за възможна семейна криза.

Дали новия апартамент ще бъде следващата стъпка в тяхната история, или просто са се разходили с приятели, остава въпрос за следващите снимки.