Натали Трифонова разкрива истината за майчинството: много хаос и много любов

Развлечения

Натали Трифонова определи майчинството като „много хаос и много любов“. Когато познати я питат как върви нещата, тя е открила най-точния отговор: събиране на играчки по стаите, пълзене с бясна скорост, разходки навън и постоянна проверка на търпението на мама.

Така изглежда ежедневието на красавицата с малкия си син Арон, който води от състезателя по мотокрос Мартин Чой. Приятелите ѝ са категорични, че тя е една от най-всеотдайните майки, които познават.

Блондинката се е посветила изцяло на сина си и прави всичко възможно той да расте здрав. Рецептата ѝ за здравословно развитие включва разходки в природата, игри на открито и екологично чисти храни.