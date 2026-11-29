Развлечения

MasterChef се завръща с девети сезон и новата награда за победителя е истински джакпот – 75 000 евро. Сумата е сериозна и определено вдига градуса на надпреварата за кулинарните таланти, които ще трябва да убедят журито, че са най-достойните за парите.

Кастингите за шоуто бяха отворени преди около месец и ще продължат до средата на януари. Това е шансът за всички ентусиасти с индивидуален почерк и страст към храната да проверят докъде могат да стигнат в кухнята.

Един от големите въпроси остава кой ще седне зад масата с оценките. Към момента няма информация за състава на журито за новия сезон. Последното предаване в ефира беше през 2023 г., когато в ролята на критици бяха шеф Илиян Кустев, ресторантьора Явор Сарафов и шеф Александър Таралежков.

Не е известно дали тройката ще се запази или ще видим напълно нови лица, които да теглят линиите в кухнята. Едното сигурно е, че форматът продължава да бъде един от приятните за гледане, защото се фокусира върху готвенето, а не върху личните отношения и драмите между участниците.