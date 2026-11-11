Лили Иванова шокира феновете с нов любимец

Развлечения

Лили Иванова изненада последователите си с фотография, на която почива на диван в компанията на красив риж котарак. Под снимката певичката просто написа: „С любим котарак“.

Не е ясно дали четириногият е нов член на семейството ѝ или е любимец на някой от близките ѝ. Едното е сигурно – с този жест Лили наруши собствената си легендарна традиция да дарява с грижи и нежност само домашните си пуделчета.

Дали това е началото на нова ера в дома на примамата или просто кратък флирт с котето, само тя знае.