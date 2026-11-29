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Димитър Ковачев-Фънки се оказа в епицентъра на огромен скандал след участието си в новия сезон на предаването „Сблъсък“. Музикантът предизвика сериозно възмущение, след като изрича остри реплики към 12-годишно момче от публиката. Случката се разигра на 25 ноември 2026 г. по време на запис в софийския клуб Joy Station.

Димитър Ковачев-Фънки е музикант. Предаването „Сблъсък“, създадено от Иван Христов и Андрей Арнаудов, е една от най-разпознаваемите телевизионни продукции, която сега отново събира участници за разгорещени дебати, но в клубна обстановка.

„Това, че си млад, не значи, че не си тъп“

Конфликтът между Фънки и детето стана публичен, след като майката на момчето, Мария Миланова, разпространи информация и видеоклип от случилото се. Според разказа ѝ, синът ѝ решил да се включи в дискусията и задал въпрос, свързан с поведението на възрастните и примера, който те дават. Момчето попитало: „Кой е по-добрият пример – този, който използва просташки език и обижда опонентите си, или човек, който се държи с уважение?“

Вместо да предложи аргументиран отговор на въпроса, който противопоставя грубостта и уважението, музикантът влязъл в словесен спор с детето. В разпространения запис се вижда как Фънки се навежда от сцената към момчето и заявява: „Това, че си млад, не значи, че не си тъп“. След това той го попитал дали изобщо знае какво означава думата „простак“. Когато детето отговорило, че свързва понятието с езика, който самият Фънки използва, размяната на реплики се изострила още повече. Музикантът отправил нова лична квалификация към момчето и започнал демонстративно да имитира гласа му.

Оправданията: „Играя роля за шоуто“

След като скандалът избухна, Димитър Ковачев-Фънки коментира случката пред „България Днес“. Музикантът призна, че грубият език, с който провокира публиката, е част от сценичното му поведение. Той твърди, че използва просташки език единствено за да става шоу и че зрителите трябва да разбират, че тези остри реплики са предназначени да предизвикват реакции. Фънки увери, че в реалния живот никога не се изразява по такъв начин, като така разграничи публичния си образ от поведението си извън сцената.

В своя защита той посочи, че е възприел въпроса на 12-годишното момче като лична обида. Според него детето го е нарекло „простак“, което е предизвикало острата му реакция. Музикантът настоя, че не би се нахвърлил съзнателно срещу дете, но в конкретния случай е действал в рамките на сценичния си образ. Той обясни, че е участвал в роля и че реакцията му е била предизвикана от обидата.

Фънки добави, че първоначално изобщо не е имал желание да участва в „Сблъсък“, но е приел поканата заради дългогодишните си отношения с продуцентите Иван и Андрей. Освен това той постави под съмнение възпитанието на момчето, заявявайки категорично, че неговите деца никога не биха направили такова нещо.

Потревожената майка: Уважението е въпрос на възпитание

Мария Миланова, майката на детето, е категорична, че няма оправдание възрастен човек да отправя унизителни квалификации към дете, което се опитва да участва в дискусия. Тя подчерта, че не е очаквала Фънки да се съгласи с мнението на сина ѝ, но е смятала, че той е длъжен да отговори с аргументи, вместо с лични нападки. Майката сподели, че е потресена не от това, че синът ѝ е получил различно мнение, а от избора на възрастния човек да унижи публично дете заради въпрос, който вероятно го е засегнал.

За нея случката е особено болезнена, защото се е разиграла пред публика. Миланова изрази разочарование, че известна личност, която има влияние върху зрителите, е реагирал така спрямо непълнолетен. Тя подчерта, че публичните личности трябва да осъзнават, че поведението им се наблюдава от деца, които тепърва изграждат представи за общуването. В края на позицията си тя напомни, че несъгласието между двама души не е причина за обиди и че възрастта, популярността или авторитетът не дават право на никого да унижава събеседника си, завършвайки с мисълта, че уважението не е въпрос на възраст, а на възпитание.

Дали „сценичният образ“ наистина е карта бланш за такъв език пред деца?