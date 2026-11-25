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Zezé Di Camargo decidiu que não vai aceitar a aposentadoria de Chitãozinho e Xororó calado. Em um vídeo publicado no Instagram na segunda-feira, 23 de novembro, o cantor fez um apelo público para que a dupla repense a decisão e postergue a saída dos palcos.

Zezé deixou claro que, embora entenda a necessidade de parar em algum momento para curtir a família — e até espera que essa hora chegue para ele também —, falou puramente como fã. Para ele, a dupla pertence a um grupo de brasileiros que deveriam ser imortais, comparando a importância deles à de nomes como Pelé, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e Ayrton Senna.

O pedido foi direto: Zezé quer que eles voltem atrás para que o público possa curtir aquelas vozes e aquele trabalho por muito mais tempo do que imaginam. Ele finalizou dizendo que, apesar de respeitar a decisão, está na iminência de tentar convencê-los do contrário.

O drama começou no domingo, 22 de novembro, quando Chitãozinho e Xororó anunciaram que vão se aposentar após quase 60 anos de carreira. Mas calma, que ainda tem show! Para fechar com chave de ouro, eles planejam uma megaturnê em 2027, percorrendo o país ao lado de Jorge & Mateus. A ideia é misturar os repertórios e tentar emplacar um último sucesso juntos.

Será que o lobby do Zezé funciona ou a mala da aposentadoria já está pronta?