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Nívea Stelmann usou as redes sociais no dia 24 de novembro para mostrar como estão sendo suas férias em Fernando de Noronha, em Pernambuco. A atriz postou um álbum de fotos curtindo as paisagens da ilha.

Nos cliques, ela aparece de biquíni listrado em preto e branco, completando o visual com óculos escuros e um chapéu de palha com faixa preta. Em uma das imagens, a atriz posa em um deque de madeira tendo o Morro do Pico como cenário. Outra foto do álbum é uma selfie em que Nívea aparece sorridente enquanto relaxa em um sofá ao ar livre.

Essa viagem acontece alguns meses depois de uma reviravolta na vida pessoal da atriz. No final de julho, foi anunciado o fim do casamento dela com Marcus Rocha, após 14 anos juntos. Na ocasião, Nívea contou que foi surpreendida pela decisão e que o ex-marido deixou a casa onde moravam em Orlando, nos Estados Unidos.

Sinceramente, nada como um banho de mar e um cenário paradisíaco para recomeçar a vida com o pé direito, né?