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Xamã resolveu lavar a roupa suja e contou os motivos do término com a atriz Sophie Charlotte. Durante sua participação no Blogueirinha Entrevista, no dia 16 de novembro, o músico explicou que a conexão entre eles era forte e que trabalharam muito juntos, mas que estavam em momentos de carreira diferentes.

O ponto crítico, segundo o artista, foi a repercussão do relacionamento. Xamã afirmou que não conseguia ter intimidade, já que qualquer coisa que acontecia virava notícia.

Questionado sobre as idas e vindas do casal, ele admitiu que voltavam porque queriam ficar juntos. Quando a apresentadora insistiu para que ele explicasse o motivo real desses retornos, o cantor brincou que não sabia a resposta e que levaria a pergunta para a terapia.

Mesmo com as rupturas, Xamã garantiu que eles ainda são muito amigos e conversam bastante. Ele destacou que nunca brigaram por divergências de opinião e que, apesar de viverem em universos diferentes, pensam de forma parecida.