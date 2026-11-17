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O Museu da Fundação Edson Queiroz abriu as portas para o público no sábado, 14 de novembro de 2026. Logo no primeiro dia, a entrada gratuita atraiu duas mil pessoas que vieram de diversos pontos de Fortaleza e do Ceará para conhecer o novo equipamento cultural.

O espaço fica localizado na Avenida Washington Soares, uma das vias mais importantes de Fortaleza que liga a Aldeota Norte ao Iguatemi e a Aldeota Sul, bem ao lado da Universidade de Fortaleza (Unifor). Para quem quiser visitar, o museu funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados e domingos, das 12h às 18h.

O que ver nas exposições

O megaprojeto impressiona pelo tamanho, com uma área construída de 87.652,25 m². A estrutura conta com quatro andares inteiramente dedicados a exposições de Artes Visuais e possui ainda duas salas destinadas ao restauro de obras.

O acervo é vasto e viaja do século XVII ao século XXI, passando por diversas vanguardas e linguagens artísticas. No momento, o museu apresenta quatro exposições inaugurais. Uma delas é o Espaço Yolanda e Edson, que foca na trajetória do casal que criou a fundação. Outra é a Bienal de Arte da Fundação Edson Queiroz, chamada de Povo por vir, que propõe reflexões sobre a arte e os saberes populares, substituindo a tradicional Unifor Plástica.

Há também a mostra Escrevendo tempos: encontros, elos e fronteiras entre artistas do Ceará e do Mundo nas coleções cearenses, que mistura artistas locais e internacionais. Por fim, a exposição Constelações – Arte Brasileira na Coleção Fundação Edson Queiroz reúne mais de 200 obras da FEQ, cobrindo diferentes momentos das artes visuais no Brasil.

Artistas globais e tecnologia

O grande chamariz para o público foi a presença de trabalhos originais de artistas icônicos. O acervo inclui obras de Pablo Picasso, Claude Monet, Cândido Portinari e Tarsila do Amaral. Para muitos visitantes, como o grupo de amigos formado por Lucas Lisboa, Rafael Lopes e Daniel dos Santos, foi a primeira oportunidade de ver obras de artistas tão influentes ao vivo.

Além das telas e esculturas, o museu trouxe a tecnologia para a experiência. Bruna Karine, estudante de odontologia, relatou ter usado a realidade virtual pela primeira vez no local para conhecer a história da cidade de Cascavel, descrevendo a visita como imersiva.

Acessibilidade e impacto social

O museu também foi pensado para ser inclusivo. A professora Olga Claudine, que tem locomoção limitada, destacou que conseguiu transitar tranquilamente pelo prédio graças ao uso de elevadores e outros recursos de acessibilidade.

A diversidade do público no dia da abertura mostrou o alcance do projeto. A professora Roberta Santos, por exemplo, viajou de Maranguape, a cerca de 27 km de Fortaleza, para levar os filhos de 9 e 11 anos ao museu, defendendo a importância de apresentar o mundo artístico para as crianças desde cedo.

Para alguns, a visita foi até emocional. José Geso, engenheiro civil de 83 anos e ex-aluno da Unifor, contou que já chegou a fazer pequenos reparos na casa do empresário Edson Queiroz. Para ele, a história contada no museu se mistura com a sua própria trajetória.

O Museu da Fundação Edson Queiroz é a primeira etapa do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, e a ideia é que outras estruturas desse complexo sejam ativadas com o tempo, com programação permanente de exposições.