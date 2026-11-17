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Marisa Monte encerrou a turnê Phonica – Marisa Monte & Orquestra na noite de sábado, 14 de novembro, com um Nubank Parque completamente lotado. O evento marcou a primeira vez que a cantora se apresentou nesse estádio, entregando um espetáculo que equilibrou a erudição de uma orquestra com a leveza do pop. A turnê, que começou pouco mais de um ano antes em Belo Horizonte para um público de 13 mil pessoas, acumulou mais de 180 mil espectadores ao longo de sua trajetória, incluindo passagens por São Paulo no Parque Ibirapuera, onde também esgotou todos os ingressos.

Marisa Monte é uma das figuras centrais da música brasileira, conhecida por misturar MPB e pop desde sua estreia em 1989 com o álbum ao vivo MM, que vendeu um milhão de cópias. Com discos multiplatina como Mais e Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão, ela consolidou sua carreira, com a vida pública bastante reservada.

A perfeição do arranjo sinfônico

O grande trunfo de Phonica foi a capacidade de transformar sucessos consagrados em experiências sinfônicas. Marisa revisitou hits como Beija Eu, Vilarejo, Ainda Lembro e Maria de Verdade, adaptando os arranjos originais para serem executados por uma orquestra de 55 músicos. O grupo foi comandado pelo maestro André Bachur, que foi reconhecido pelo público enquanto a spalla subia ao palco para a afinação das cordas.

Mesmo com um atraso considerável no início — a divulgação previa as 20h, mas o público foi avisado sobre as 20h30 e a cantora entrou apenas às 20h45 —, a ansiedade da plateia se transformou em vibração. Marisa surgiu no palco com uma capa rosa, flores no cabelo e brincos em formato de coração guitarra, abrindo a noite com a leveza de Vilarejo, música do álbum Infinito Particular, lançado há 20 anos.

Entre o lírico e o pop

O show foi dividido em dinâmicas bem marcadas. A parte inicial focou na delicadeza das cordas, com 32 músicos conduzindo canções como Infinito Particular, Diariamente, Amor e I Love You. Já a música De Mais Ninguém trouxe um momento mais íntimo, com a cantora ao violão.

Na segunda parte, a energia subiu com a entrada da banda base amplificada. O time, formado por Dadi Carvalho no violão e guitarra, Pupillo na bateria, Alberto Continentino no baixo e Pedrinho da Serrinha no cavaquinho e percussão, trouxe a pegada pop necessária para músicas como Segue o Seco e Maria de Verdade. Um dos pontos altos foi o solo de guitarra de Dadi em Panis Et Circenses.

Marisa também provou por que ocupa o posto de diva da música brasileira ao exibir seu domínio do canto lírico em Ao Meu Redor. Sem o apoio de vocalistas, ela sustentou as duas horas de apresentação apenas no gogó. O clímax aconteceu em Ainda Bem, quando a plateia acompanhou o final da música com as mãos para o alto, resultando em uma ovação que levou a cantora a retomar a canção para um fechamento afinadíssimo.

Surpresas e reencontros no palco

O repertório variado permitiu que a artista transitasse entre a dramaticidade de Depois, a sutileza de A Sua e a ginga do samba em Lenda das Seiras. Porém, o momento mais comentado foi a surpresa após a música Diariamente. Marisa revelou que a composição foi feita por Nando Reis especialmente para a voz dela e contou que foi ele quem a incentivou a escrever suas próprias canções.

Nando Reis, que foi namorado da cantora no passado e, segundo a fonte, revelou anos depois que a letra de Reposta, música confiada ao Skank, refletia o término com ela, foi chamado ao palco para um dueto inédito ao vivo, interpretando Pra Você e Enquanto Isso.

A noite ainda contou com a participação de Seu Jorge, que dividiu a música Ainda Lembro com Marisa. Para fechar com chave de ouro, Flor Jorge, filha de Seu Jorge, juntou-se ao trio para cantar Pra Melhorar, faixa que marca a abertura da novela das 9, Quem Ama Cuida. Sem lançar álbuns de inéditas desde Portas, em 2023, a expectativa agora é que Marisa retorne em breve com um novo trabalho que mantenha a força e a alegria de Phonica.