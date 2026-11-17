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Fabinho vai subir ao palco do Alto Vidigal Brasil, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 20 de novembro. O evento, que acontece no feriado do Dia de Zumbi e da Consciência Negra, começa às 12h e contará com a participação da bateria do Salgueiro, trazendo o peso de uma das escolas de samba mais tradicionais do carnaval carioca.

O repertório do show vai misturar composições autorais do artista com sucessos conhecidos das rodas de samba, unindo a essência de Niterói, onde ele cresceu, com a presença que conquistou no cenário do pagode atual.

De peixes como pagamento ao sucesso digital

No início da carreira, Fabinho saía para cantar sem saber se voltaria para casa com dinheiro no bolso. Algumas vezes, o cachê era de apenas 20 reais; em outras, conforme consta em sua biografia, ele chegava a receber um peixe como pagamento pelo show. Para conseguir se manter enquanto buscava espaço no pagode, o músico precisou conciliar a arte com trabalhos como motoboy e office boy.

Mesmo sem ter acesso a aulas formais, Fabinho investiu no próprio aprendizado técnico. Ele desenvolveu a habilidade de tocar diversos instrumentos essenciais para o samba e o pagode, como cavaquinho, violão, banjo, pandeiro, tantã, repique, piano e surdo. Esse domínio instrumental foi fundamental para consolidar sua atuação tanto como cantor quanto como compositor.

O jogo começou a virar em 2022, quando ele deu início à sua carreira solo com o projeto audiovisual Fabinho da Rua. No ano seguinte, o lançamento do Pagobinho impulsionou sua visibilidade, atingindo um milhão de visualizações em apenas seis meses. Atualmente, a assessoria do artista aponta que seu trabalho soma mais de 120 milhões de visualizações no YouTube e ultrapassa a marca de um milhão de ouvintes mensais no Spotify. Fabinho também recebeu reconhecimento de músicos conhecidos do gênero, entre eles Thiaguinho, Zeca Pagodinho, Belo e Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto.

Programação e atrações no Alto Vidigal

Além do show principal de Fabinho, a tarde no Alto Vidigal Brasil terá outras atrações musicais. O Grupo BatuQG e a cantora Clara Costa são os responsáveis pelas apresentações de abertura, enquanto Aranha Deejay assume o comando da música nos intervalos entre as atrações. Embora a organização não tenha classificado o espetáculo como uma homenagem temática ao feriado, a escolha das atrações reflete a tradição e a contribuição negra na formação do samba e do pagode brasileiro.

O local do evento fica na parte alta do Vidigal e oferece uma vista para a orla da Zona Sul do Rio. Além da música, o estabelecimento servirá seu cardápio habitual, com destaque para a picanha e a feijoada, sendo que esta última estará disponível para consumo até as 17h.

Ingressos, setores e logística de acesso

Para quem quer garantir a entrada, os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com valores a partir de 30 reais, dependendo da disponibilidade e de taxas. Existem duas opções de setores: a Pista, localizada no primeiro andar e mais próxima do palco, e a Área VIP, situada no pavimento superior com uma varanda voltada para a paisagem. Ambos os setores dão acesso à vista, mas a ocupação de mesas e bistrôs seguirá a ordem de chegada.

Um ponto importante para o público é que a compra de vouchers de refeição antecipadamente não substitui o ingresso de entrada para o evento.

Quanto ao transporte, o Alto Vidigal Brasil oferece um serviço próprio com saídas de pontos entre o Leme e o Leblon, cobrando 50 reais por pessoa pelo trajeto de ida e volta. Outra opção é utilizar táxis ou aplicativos até a região do Hotel Sheraton, na Avenida Niemeyer, e de lá seguir para a parte alta do Vidigal via van ou mototáxi local, com custo separado.

Como o evento cai em um feriado nacional, a organização recomenda que os interessados confirmem as condições de acesso e os horários de retorno, já que valores e logísticas podem sofrer alterações. Apenas não divulgaram os horários individuais de cada artista, então o jeito é ficar de olho nas atualizações antes de sair de casa.