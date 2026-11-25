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O clima esquentou em Lá na Minha Terra. Depois de finalmente se acertarem, Maria Lina e Raimundo Gerardo acabaram sendo pegos em um flagra por Damaso, que encontrou os dois dormindo juntinhos.

Mas o vaqueiro Raimundo Gerardo tomará uma decisão que promete surpreender a família Madeira. Nos próximos capítulos, a partir do dia 25 de novembro, ele vai pedir Maria Lina em casamento. E olha que ele não quis ser nada sutil na abordagem: usa um tom super formal para pedir a mão da filha de Rosenda a Brícia, irmã primogênita da irmã mais nova de Maria Lina.

No pedido, de forma pomposa, ele trata Brícia como vossa senhoria e menciona que a mãe de Maria Lina precisou ir para o sul do país por um motivo de primeira grandeza. Na cena, o vaqueiro deixa Brícia pasma.

Agora a pergunta que não quer calar é: será que a Maria Lina aceita esse pedido todo formal ou vai dar um gelo no vaqueiro?

Será que o romance resiste a esse pedido tão... rebuscado?