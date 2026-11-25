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A gente costuma usar o papel alumínio basicamente para envolver alimentos ou cobrir a forma do forno, mas ele tem um lado B bem útil: a limpeza da cozinha. Se você tem gordura grudada ou restos de comida em superfícies metálicas e grades, existe um truque que facilita a vida.

O esquema é simples: pegue um pedaço de papel alumínio e amasse até formar uma bolinha. Use essa bolinha com cuidado sobre a superfície metálica, combinando com um pouco de detergente ou um produto de limpeza específico para aquele material. A textura do alumínio amassado ajuda a remover a sujeira mais resistente sem que você precise ficar esfregando por horas.

Mas ó, atenção total aqui para não destruir seus utensílios. Esse método não serve para qualquer lugar. Não use de jeito nenhum em panelas antiaderentes, superfícies de vidro, acabamentos delicados ou qualquer coisa que possa riscar com facilidade. Na dúvida, faça um teste primeiro em um cantinho pequeno e discreto da peça.

Além da limpeza de grades e metais, o alumínio continua sendo útil para as funções clássicas, como proteger a forma durante o assado ou guardar alimentos temporariamente. O melhor de tudo é que não precisa gastar com produto especial, já que a maioria das pessoas já tem um rolo desses na gaveta da cozinha. Antes de entrar em desespero com aquela mancha difícil, vale a pena testar esse hack.