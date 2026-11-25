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Lexie Shoaibi está sentindo na pele como é a fama instantânea. A atriz, responsável pela captura de movimentos e dublagem da personagem Mandy em GTA 6, descreveu a experiência como agridoce. O motivo é simples: depois que a personagem viralizou na internet, surgiram diversas contas falsas tentando se passar por ela nas redes sociais.

Para quem não lembra, Mandy é apresentada logo no início do jogo. Ela chama o protagonista Jason para consertar uma pia entupida em sua casa, mas a cena chama a atenção porque ela aparece usando um biquíni minúsculo enquanto Jason trabalha com a chave inglesa. A combinação do visual com a situação fez a internet se apaixonar pela personagem, gerando inúmeras postagens e discussões.

O drama dos perfis fakes

Em uma transmissão com Hasan Piker para arrecadar fundos para caridade, Shoaibi comentou sobre as reações ao seu trabalho. Ela confessou que não sabe como tudo isso aconteceu e que, embora ache emocionante a repercussão, pede para que as pessoas parem de fingir que são ela. Para a atriz, esse contraste entre a empolgação e a inconveniência dos fakes cria essa sensação agridoce.

A situação ficou tão complicada que ela precisou usar o Instagram para alertar seus seguidores. Shoaibi deixou claro que não possui conta no X (antigo Twitter) e pediu que alguém removesse um perfil específico que surgiu na última semana tentando se passar por ela, reagindo com um "ew".

Bastidores e segredos de Mandy

Shoaibi revelou que passou cerca de 10 dias no set interpretando Mandy. Mas ela não parou por aí: enquanto trabalhava com a Rockstar, a atriz também deu voz a alguns outros personagens não jogáveis, os famosos NPCs do jogo.

Embora Mandy seja apenas uma personagem secundária do Capítulo 1, a Rockstar caprichou nos detalhes para deixá-la intrigante. A aparência inofensiva e a roupa mínima são apenas a superfície. Se o jogador prestar atenção, Mandy esconde um lado bem sombrio. Ao consertar a pia, Jason encontra algo entupido que, após uma inspeção detalhada, revela ser um dedo humano decepado.

O rastro de crimes continua no restante da propriedade. No porta-malas do carro de Mandy existe um kit de assassinato, e no quintal dos fundos há tanques de ácido e uma cova recém-cavada. Tudo isso sugere que ela não é apenas uma mulher tentando consertar a casa, mas sim uma assassina.

Fora do clima de crime do jogo, Lexie Shoaibi segue animada com o carinho dos fãs. Ela declarou que a personagem é muito divertida e pediu para que as pessoas avisem quando a encontrarem durante a gameplay, agradecendo imensamente pelo apoio e chamando a situação de loucura.

Se Mandy fosse real, a gente teria medo dela, mas como é só no jogo, a gente só quer saber quem é a atriz por trás de tudo isso. Será que a Lexie vai conseguir limpar a bagunça de perfis fakes tão rápido quanto o Jason consertou aquela pia?