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A influenciadora Bruna Biancardi resolveu levar a briga com Luana Piovani para os tribunais. Ela acionou a Justiça de São Paulo após a atriz chamá-la de otária de carteira assinada em um story no Instagram. Na ação, a esposa do jogador Neymar Jr. acusa a artista de injúria e pede uma indenização mínima de R$ 50 mil.

Luana Piovani é uma atriz e apresentadora brasileira que começou a carreira como modelo e se tornou conhecida por seus trabalhos na televisão.

O estopim da briga

A publicação de Luana foi feita em 25 de outubro, um dia depois de Neymar ser expulso de uma partida entre Santos e Bahia. Luana postou um vídeo do lance e escreveu que o jogador era uma desgraça de homem, afirmando que as filhas passariam vergonha ao entenderem o ocorrido e culpando a mãe. Foi nesse momento que ela soltou a frase que gerou o processo: otária de carteira assinada.

Bruna não ficou calada e rebateu a atriz, pedindo que ela se resolvesse com Neymar. A influenciadora mandou Luana se preocupar com os próprios filhos, que teriam decidido não viver mais com ela, e exigiu que a atriz lavasse a boca antes de falar de si ou de suas filhas. Bruna ainda chamou Luana de feminista de merda que ataca mulheres por causa de complexos e problemas próprios.

A estratégia jurídica

A queixa-crime foi protocolada pela defesa de Bruna no último dia 13. Os advogados argumentam que a declaração de Luana configura crime de injúria. Eles defendem que a pena deve ser aumentada porque o ataque foi feito via rede social, o que facilita a divulgação, e porque foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Embora a relação entre as duas seja marcada por várias desavenças, a ação penal focou especificamente na postagem sobre a carteira assinada.

Um histórico de trocas de farpas

Esse processo é apenas mais um capítulo de uma rivalidade antiga. As brigas de Luana com a família de Neymar começaram em outubro de 2022, durante a campanha presidencial, quando a atriz criticou o jogador por gravar vídeos apoiando a reeleição de Jair Bolsonaro.

Em junho de 2023, a situação esquentou novamente. Após Neymar publicar uma carta aberta admitindo ter traído Bruna durante a gravidez da filha Mavie, Luana ironizou o apoio que o atleta recebeu no Instagram e criticou quem passava pano para ele. Na mesma época, a atriz comentou publicamente a carta da irmã de Bruna, Bianca Biancardi, que criticava as atitudes do cunhado. A defesa de Bruna afirma que, nesse episódio, Luana insinuou que a influenciadora continuaria no relacionamento por interesse financeiro.

Fantasias e tribunais

Em maio de 2024, enquanto discutia com Neymar sobre a privatização das praias brasileiras, Luana disse em stories que Bruna vivia uma ilusão. A atriz afirmou que, embora a mulher possa achar que ele seja um ótimo pai, era preciso ter discernimento para ver que ela vivia uma fantasia. Luana completou dizendo que quem não respeita, não valoriza e não cuida da mãe de um filho não pode ser considerado um bom pai.

Essa briga entre Luana e Neymar também já tinha chegado à Justiça. O jogador processou a atriz por injúria e difamação, e ela foi condenada em primeira instância em outubro de 2025.

O clima voltou a piorar em outubro de 2026. Após Neymar se manifestar sobre as eleições, Luana postou que a mulher dele chegava a andar torta de tanto chifre. A defesa de Bruna alegou que a atriz tentou transformar a influenciadora em objeto de chacota. Pouco depois, Luana voltou a marcar o perfil de Bruna em postagens criticando o comportamento de Neymar em campo, com a mensagem "vai guardando para mostrar para as meninas", além de mencionar Bruna em trocas de comentários entre o atleta e terceiros.

O g1 entrou em contato com as defesas das envolvidas, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem.