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O clima esquentou nos bastidores do Dança dos Famosos. Bianca Andrade, a Boca Rosa, e a atriz Giovana Cordeiro ficaram juntas em festas organizadas pelo elenco após as gravações no Domingão com Huck.

A fofoca começou a circular na noite de segunda-feira, 23 de novembro, durante a participação de Bianca no Blogueirinha Entrevista. No programa, a empresária admitiu que ficou com alguém da disputa, mas fez aquele mistério básico. Quando a apresentadora chutou nomes como MC Livinho e Pedro Scooby, Bianca rebateu dizendo que o trabalho da Blogueirinha era adivinhar quem era a pessoa.

Embora a influenciadora tenha tentado manter o segredo, a informação de que o romance foi com Giovana Cordeiro veio à tona. A sintonia entre as duas já estava evidente nos ensaios da atração, e a atriz inclusive marcou presença na festa de 32 anos de Bianca, em São Paulo, no mês passado.

O carinho continua nas redes sociais. Na semana passada, Bianca publicou uma mensagem carinhosa para celebrar os 30 anos de Giovana, chamando a colega de deusa e confessando que é impossível não ficar hipnotizada por ela.

Giovana Cordeiro, que brilha como protagonista na novela Fuzuê, está solteira desde março do ano passado, após terminar um relacionamento de cinco anos com o ator Giuliano Laffayette. Antes disso, ela também teve um namoro com Pavel Reymond.