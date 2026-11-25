Brasil perde a coroa no Miss Universo 2026
A derrota da representante brasileira no Miss Universo 2026 causou revolta na web. O concurso, que celebrou 75 anos, coroou a nova vencedora na noite de 24 de novembro.
A paranaense que representou o Brasil brilhou durante toda a jornada da competição. Nos desfiles preliminares em Porto Rico, ela se destacou com escolhas de estilo perfeitas e se dedicou ao máximo para tentar conquistar a coroa.
Um dos pontos altos foi o desfile de figurinos criativos. Para mostrar a riqueza e a biodiversidade do Brasil ao mundo, a nossa representante escolheu o guaraná como inspiração para o seu look na passarela. Além do estilo, ela aproveitou a competição para estreitar laços com candidatas de diversos países.
O evento aconteceu em uma arena que já recebeu 31 shows do cantor Bad Bunny. A Miss Universe Brasil provou que o estilo está no DNA das brasileiras, mas, infelizmente, não foi o suficiente para levar o título para casa. O público acompanhou a final pela tela da RECORD, no R7.com e no RecordPlus.