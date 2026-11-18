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Temos um novo integrante na família! Endrick confirmou que o pequeno Kendrick, seu primeiro filho com Gabriely Miranda, nasceu. A notícia veio a público em uma entrevista concedida após o amistoso do Brasil contra Singapura, realizado nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026.

O atacante não guardou a emoção apenas para a entrevista. Durante a partida, ele marcou um gol e aproveitou a comemoração para mandar um recado direto para o herdeiro, dizendo que o papai o ama. Fofo demais, né?

O casal já vinha preparando o terreno para a chegada do bebê desde abril, quando anunciaram a gravidez com um ensaio nas redes sociais. O nome Kendrick foi revelado em julho, durante um chá de bebê intimista com a família e amigos em São Paulo.

Será que o Kendrick já nasce com o dom do gol ou vai preferir seguir outro caminho?