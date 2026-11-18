Entretenimento

A genética do Wagner Moura resolveu dar um show. O filho do ator, Bem Moura, de 20 anos, deixou a internet chocada ao publicar novas fotos em suas redes sociais. A semelhança com o pai é tanta que o jovem parece a versão exata do Wagner na mesma idade.

Mas não é só a beleza que vem de família; o talento também. Bem Moura está prestes a fazer sua estreia nos cinemas no projeto Elizabeth Costello, dirigido por Monique Gardenberg. No filme, ele fará o neto da veterana da televisão, que vive a própria Elizabeth Costello. O elenco ainda conta com Humberto Carrão, que é grande amigo de Wagner.

Wagner contou que a diretora Monique Gardenberg decidiu que um dos personagens deveria ser o Bem, que precisou passar por um teste para conseguir a vaga. Para o pai, é um filme maravilhoso para o filho começar.

A trama é inspirada no alter ego do escritor sul-africano J.M. Coetzee, mas ainda não existe uma data confirmada para a estreia do filme.

Bem Moura faz faculdade de cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos e já teve experiências nos bastidores de outras produções.

O interesse pelas artes também atinge o irmão mais novo, Salvador, de 17 anos. Ele já estreou no teatro em um trecho gravado do espetáculo do pai, Julgamento – Depois do Inimigo do Povo, que passou pelos palcos de Salvador e Rio de Janeiro.

Se o Bem já é a cara do pai aos 20, imagina quando chegar aos 50? Alguém avisa que o molde foi repetido com sucesso.