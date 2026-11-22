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Thais Carla tem sido um dos nomes mais comentados quando o assunto é cirurgia bariátrica. A influenciadora, coreógrafa e ativista contra o estigma da obesidade passou pelo procedimento em abril de 2025 e, desde então, eliminou mais de 100 kg. Ela compartilha cada etapa dessa mudança com seus seguidores nas redes sociais.

Para conseguir realizar a operação, a dançarina, que chegou a pesar quase 200 kg, precisou perder 30 kg primeiro. A técnica utilizada foi o bypass gástrico, que reduz o tamanho do estômago e desvia parte do intestino. Thais explicou que a decisão de operar foi motivada pela vontade de acompanhar as atividades do dia a dia de suas filhas. Em julho de 2026, ela revelou que a perda total chegou a 108 kg. Recentemente, a influenciadora passou por cirurgias reparadoras para remover o excesso de pele, focando agora em ter mais conforto e qualidade de vida.

Transformações recentes e disciplina

Jojo Todynho, cantora e campeã de A Fazenda 12, também passou pela bariátrica em 2023. Após chegar aos 160 kg, ela perdeu cerca de 90 kg combinando a cirurgia com dieta e exercícios físicos. Em agosto de 2026, ao comemorar três anos do procedimento, a funkeira destacou a importância da disciplina, afirmando que nada muda se a própria pessoa não mudar. Sobre as cicatrizes da operação, Jojo brincou que ficou parecida com a boneca Emília, do Sítio do Picapau Amarelo.

Outra artista que enfrentou esse processo foi a cantora Maiara, da dupla com Maraisa. Ela fez a cirurgia no final de 2017 por questões de saúde, relatando que tinha exames alterados, estava perdendo a mobilidade do joelho e sofria com queimaduras. Na época, Maiara pesava 85 kg e perdeu 13 kg logo no primeiro mês. Ela chegou a atingir os 62 kg, mas enfrentou o efeito sanfona, voltando aos 75 kg, o que a levou a cogitar uma segunda bariátrica, além de ter feito lipoaspirações e colocado balão intragástrico. Em 2024, ela contou que pesava 47 kg e vivia sua melhor fase.

Outros artistas que mudaram o físico

O mundo do humor e da atuação também tem exemplos de quem recorreu à redução de estômago. O humorista operou em 1º de novembro de 2014, quando pesava 150 kg. Ele eliminou cerca de 65 kg e, desde então, mantém o peso com exercícios e alimentação equilibrada, celebrando anualmente a data da cirurgia como o dia em que renasceu.

Já o ator e apresentador passou pelo procedimento em novembro de 2013, após atingir 162 kg. Ele conseguiu reduzir o peso praticamente pela metade, eliminando cerca de 70 kg. Sobre a experiência, ele comentou que a luta contra a balança é constante e não deve ser vista como uma cura.

Saúde e bem-estar como prioridade

Para algumas atrizes, a decisão envolveu tanto a saúde quanto a família. A atriz operou em 2013, aos 56 anos, perdendo 40 kg e mudando o manequim 54 para o 42. Ela contou que a decisão foi tomada por si mesma e também pelo filho, Benjamim.

A humorista passou pela bariátrica em dezembro de 2010. Ela reduziu o peso de 113 kg para 95 kg, trocando o manequim 54 pelo 48 para poupar o corpo dos efeitos do excesso de peso.

Fechando a lista, a cantora, ex-vocalista do Aviões do Forró, realizou a cirurgia em 2008. Ela perdeu cerca de 50 kg para tratar problemas graves de saúde, como hipertensão, colesterol alto, pré-diabetes, gordura no fígado e inflamação nas articulações.

Cada história mostra que a cirurgia é apenas o começo de um processo longo de adaptação e cuidados. No fim das contas, o importante é a saúde, né?