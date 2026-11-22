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Duda Santos mostrou que sabe a importância de um evento de abertura do Emmy Internacional. No sábado, 21 de novembro, a atriz compartilhou com seus seguidores a escolha para a ocasião: um visual avaliado em aproximadamente R$ 17 mil.

Para montar a produção, ela contou com a ajuda do stylist Fred Rocha. A peça central foi um vestido preto com laços e decote, um item vintage de 1992 da grife Mugler. O vestido faz parte do arquivo de Manfred Thierry Mugler e tem valor aproximado de 3 mil dólares.

Duda está em Nova York representando a novela Garota do Momento, escrita por Alessandra Poggi e com direção artística de Natalia Grimberg. A trama concorre ao prêmio de melhor telenovela.

Além dela, os atores Pedro Novaes, Daniel Rangel e Ícaro Silva também marcaram presença no evento de entrega das medalhas aos finalistas.

A novela das seis, exibida entre 2024 e 2025, disputa a categoria com as produções Leyla (versão turca de Avenida Brasil, disponível no Globoplay), Uzak Sehir, também da Turquia, e a segunda temporada de Valle Salvaje, da Espanha.

O vintage Mugler foi a escolha certa ou ela poderia ter ido de algo mais moderno?