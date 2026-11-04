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"Për ty hiç nuk m’dhimen" – Bejta "përkëdhel" Shqiponjën, reagimi i Zojës na futi në mendime!

Mandy Mandopoulos · 04 nëntor 2026

Një moment që na ndez kureshtjen, si një cigare e sapo ndezur, ka ndodhur mes banorëve kur Bejta po shpërndante cigare. Kur Shqiponja i kërkoi një, Bejta nuk u kursye aspak me batutat dhe "përkëdheljet" verbale.

Bejta iu përgjigj me humor, duke e 'përkëdhelur' kështu Shqiponjën me fjalët e tij. Sa "gentleman" i vërtetë, apo jo? Kjo përgjigje solli një dozë humori.

Por, si në çdo telenovelë shqiptare, kur vjen fjala te batutat e ëmbla dhe "përkëdheljet" e papritura, gjithmonë ka dikë që i vë re me vëmendje. Dhe ky dikush ishte Zoja. Reagimi i saj ishte epik.

Pas kësaj batute, menjëherë na ngrihet pyetja madhore: A ishte ky një mesazh i fshehtë xhelozie nga Zoja për shkëmbimin e Bejtës me Shqiponjën? Apo thjesht një lojë e shpejtë fjalësh, e menduar mirë? Neve na duket se gjithë kjo situatë e thjeshtë me cigare, ndoshta ka ndezur një shkëndijë shumë më të madhe se sa vetëm nikotina... Ku do të çojë ky trekëndësh batutash?

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.