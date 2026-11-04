"Për ty hiç nuk m’dhimen" – Bejta "përkëdhel" Shqiponjën, reagimi i Zojës na futi në mendime!
Një moment që na ndez kureshtjen, si një cigare e sapo ndezur, ka ndodhur mes banorëve kur Bejta po shpërndante cigare. Kur Shqiponja i kërkoi një, Bejta nuk u kursye aspak me batutat dhe "përkëdheljet" verbale.
Bejta iu përgjigj me humor, duke e 'përkëdhelur' kështu Shqiponjën me fjalët e tij. Sa "gentleman" i vërtetë, apo jo? Kjo përgjigje solli një dozë humori.
Por, si në çdo telenovelë shqiptare, kur vjen fjala te batutat e ëmbla dhe "përkëdheljet" e papritura, gjithmonë ka dikë që i vë re me vëmendje. Dhe ky dikush ishte Zoja. Reagimi i saj ishte epik.
Pas kësaj batute, menjëherë na ngrihet pyetja madhore: A ishte ky një mesazh i fshehtë xhelozie nga Zoja për shkëmbimin e Bejtës me Shqiponjën? Apo thjesht një lojë e shpejtë fjalësh, e menduar mirë? Neve na duket se gjithë kjo situatë e thjeshtë me cigare, ndoshta ka ndezur një shkëndijë shumë më të madhe se sa vetëm nikotina... Ku do të çojë ky trekëndësh batutash?