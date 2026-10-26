BBVK 5 nis më 30 tetor me më shumë se 20 banorë që në natën e parë
Edicioni i pestë i Big Brother VIP Kosova po vjen! Më 30 tetor 2026, shtëpia më e famshme në Kosovë hap dyert, dhe këtë herë produksioni na paska rezervuar një surprizë të madhe. Po flasim për më shumë se 20 banorë që do të shkelin pragun që në natën e parë! Imagjinoni vetëm dinamikën dhe dramat që do të shpërthejnë menjëherë.
Kjo lëvizje është goxha e madhe dhe do të ndryshojë komplet lojën, duke sjellë më shumë përballje dhe mundësi për krijimin e aleancave (dhe prishjen e tyre, sigurisht!) që nga dita e parë. Pra, harrojeni atë fazën e ‘njohjes’ së parë, këtu hyn menjëherë në aksion. Me këtë numër, priten plot intriga dhe batuta.
Nga ana tjetër, media po ziejnë me një listë me 22 emra personazhesh që thuhet se janë banorë të mundshëm. Po flitet për figura të njohura të muzikës dhe të tjerë që i njeh publiku. Por, hej, pse duhet t'i mbajmë në sekret këta emra? Emrat e publikuar mbeten pjesë e listës së personazheve që përfliten, dhe pjesëmarrja e tyre duhet të konfirmohet zyrtarisht nga produksioni. Emrat e listës mbeten të pakonfirmuar zyrtarisht.
Duket se duhet të presim edhe pak që produksioni të zbulojë kartat. Vëmendja e publikut është e përqendruar plotësisht te nisja e sezonit të ri. Do të jetë interesant të shohim nëse kjo listë e thashethemeve do të përputhet me realitetin, apo do të kemi surpriza të tjera.