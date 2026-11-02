Monika Lubonja u përgjigjet kritikave: Ja si i 'leh' mbrapa!
Na ishte njëherë Monika Lubonja, aktorja jonë e dashur që s’ka frikë nga askush dhe asgjë! Ka tërhequr sërish vëmendjen në rrjetet sociale me postimin e saj të fundit në Instagram, që interpretohet si përgjigje ndaj atyre që e kanë kritikuar.
Në një video ku shfaqej duke buzëqeshur, plot sharm si gjithmonë, ajo u ka lënë pa fjalë me një mesazh që flet shumë, pa thënë shumë. “A e dëgjove se çfarë thanë për ty? Jo, unë nuk e flas gjuhën e tyre,” shkruhej në mbishkrimin e postimit, Kjo ishte një goditje mjeshtërore, plot ironi dhe stil.
Dhe mos mendoni se mbaroi këtu! Si qershia mbi tortë, zgjedhja e audios ishte thjesht gjeniale – të lehura qensh! Një "thumb" pa adresë, një mënyrë super elegante për t’u thënë kritikëve se zërat e tyre për të janë thjesht... kot, e kuptoni? Një mbyllje goje pa thënë një fjalë të vetme, vetëm me një tingull. Kush do ta kishte menduar!
Kjo strategji vjen pas disa javësh të stuhishme, ku emri i aktores u lakua shumë për shkak të qarkullimit të disa videove private të natyrës intime në rrjetet sociale.
Sipas raportimeve mediatike, ajo ka ndërmarrë edhe hapa ligjorë, duke ngritur padi ndaj kompozitorit Adrian Hila. Pretendimet dhe përgjegjësitë eventuale mbeten çështje që duhet të trajtohen nga institucionet përkatëse.
Aktorja nuk ka dashur të japë asnjë shpjegim të drejtpërdrejtë për kuptimin e postimit, por kushdo e kuptoi. Kombinimi i buzëqeshjes, mesazhit të zgjuar dhe audios “lehëse” tregon qartë: Monika po u përgjigjet kritikave me humor dhe ironi. Ajo po tregon se zhurma e komentuesve nuk e frikëson dhe nuk do ta pengojë të vazhdojë aktivitetin e saj publik. Një mesazh i fortë, pa fjalë të rënda.