Развлечения

Венци Мицов разказа в ефира на bTV за преживяванията си в „Traitors: Игра на предатели“. Той влезе в шоуто като праведен, но беше отстранен от играта след решение на кръглата маса.

Мицов не смята, че съперниците му са го отстранили, защото са го сметнали за предател. По думите му вътре е имало голямо мнозинство и то се е разбирало добре помежду си. Признава, че не е имал високи очаквания, тъй като повечето участници са били от един профил и една възраст. Той, заедно с Ваня, Емо и Милен, се определя като част от групата на „старците разбойници“.

Най-трудният момент за него е бил гласуването срещу Ваня Щерева, с която са приятели от години. Венци я номинира още на втория ден. В публикация във Facebook той описва, че е гласувал с треперещ глас – момент, който зрителите не са видели. Според него това му е помогнало да се освободи от емоциите и е направило същото за Ваня. До отпадането му двамата са продължили да си разменят комплименти на кръглата маса.

Венци сподели, че е бил изненадан от поканата, тъй като не е човек на такива формати. Съгласил се, защото предаването се различава от останалите: „Тук не ти ровят в личния живот, не ти ровят мръсното бельо. Това е само една игра.“

Използвайки повода, Мицов покани публиката на първия голям концерт с билети на Биг бенда в зала „Яворов“ в Благоевград. В реалния живот той е университетски преподавател в Благоевград, музикант и бивш общински съветник, който според собствените си думи цял живот се е борил като част от контракултурната музикална сцена срещу наредби като униформите в училище и еднаквите прически.