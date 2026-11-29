Развлечения

Йоана Илиева отбеляза 22-рия си рожден ден на 26 ноември. Пламенната ергенка е категорична, че за бъдещето ще слуша сърцето си, защото то знае най-добре.

На празника плътно до нея бяха най-добрите ѝ приятелки и малкото ѝ кученце Елви. Интересен детайл е, че пухкавеца е подарък от бившия ѝ любим Мартин Елвиса.

Дали това е най-добрият начин да се справиш с раздялата, или просто един мил жест, който е останал в живота ѝ? Колкото и да е странно, благодарение на Елвиса, ние изобщо знаем за Йоана.