Трикът с хайлайтъра на Никол Кидман за кожа, която буквално свети

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Никол Кидман изглеждаше като същество от светлина на събитието LACMA Art+Film Gala, но за тази визия не е нужен магически жезъл, а правилен ред на продуктите. Гримьорката ѝ Гучи Уестман разкри, че вместо да слага хайлайтъра накрая, тя го нанася под фон дьо тена.

За целта Уестман използва Luminizing Face Enhancer на японската марка Clé de Peau Beauté, който съдържа опалов прах за иридесцентен блясък. Продуктът се поставя само в една конкретна зона – над скулите. Според Уестман така се постига „перфектното количество сияние и озаряване отвътре“.

Марката твърди, че прахообразната формула е издръжлива до 12 часа, без да избледнява или да се събира в гънките, което е задължително за дългите светски партита. Самата актриса е дългогодишна почитателка на Clé de Peau Beauté и разчита на тях за големите си премиери.

Целият грим е бил планиран така, че да пасва на роклята на Кидман от Chanel. Балетната визия на роклята с нежен тюл е насочила Уестман да заложи на меки и естествени нюанси. Гримьорката споделя, че красивата цветова гама е определила избора ѝ за грим, а деликатната пола от тюл ѝ е напомнила за роза. Искала е да се фокусира върху кожата.

Да си признаем, че това е точно типът на „лайфхаковете“, които всъщност работят. Вместо да трупаме блясък върху всичко, опитът с продукта под фон дьо тена придава ефекта на хидратирана кожа, без да изглежда като тежка маска.

Кой от нас не е опитал да сложи хайлайтър и накрая да изглежда така, сякаш е заспал в бутик за опакяване на подаръци?