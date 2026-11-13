Старата любов ръжда не хваща: Ариана Гранде и Рики Алварес се появиха заедно на червения килим

Развлечения

Ариана Гранде и Рики Алварес доказаха, че някои истории просто не свършват, след като се появиха заедно на премиерата на филма „Focker-in-Law“ в Ню Йорк. Дватама позираха прегърнати, разменяха си усмивки и нежни погледи, което моментално предизвика вълнение сред феновете.

Визията на Ариана беше заложена в елегантна дълга рокля в светли нюанси, докато Рики заложи на класика с черно сако, бяла риза и дънки. От кадрите става ясно, че между тях има непринудена близост и изглеждаха напълно спокойни пред камерите.

Историята им е дълга – двамата се запознават преди повече от десетилетие, когато Рики е бил част от танцовия екип на певицата. Романтичната им връзка продължава от 2015 до 2016 година, след което поемат по различни пътища.

Въпреки раздялато, те запазиха добрите си отношения през годините. Всъщност името на Алварес намира място в популярната песен на Ариана „thank u, next“, която е посветена на уроците от миналите ѝ връзки. Сега тази обща поява отново поставя любовната им история под светлините на прожекторите.

Дали вторият шанс ще се окаже по-успешен от първия? Предстои да разберем.